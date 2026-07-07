ELAk eta LABek greba eguna deitu dute uztailaren 15erako Hego Euskal Herriko supermerkatuetan, estatalizazioaren aurka
Euskadiko eta Nafarroako elikadura-sektoreko greba bat etorriko da negoziazio mahaiaren bilerarekin. ELAren eta LABen ustez, "une erabakigarria" da, eta mobilizazioaren helburua "negoziazio kolektibo propioa eta lan-baldintzak hemen erabakitzeko eskubidea" defendatzea dela adierazi dute.
ELAk eta LABek greba eguna deitu dute elikadura-sektorean uztailaren 15erako. Lanuzte horrekin, sindikatuek ASEDAS patronalaren eta kate handien —Mercadona, Lidl, Dia edo Uvesco Taldea— asmoa bertan behera utzi nahi dute, "estatuko negoziazio-esparru bat inposatu" nahi baitute.
Mobilizazioa negoziazio-mahaiaren bilera berri bat egingo den egun berean izango da. Bertan, patronalek estatuko hitzarmen bakar bat bultzatu nahi dute, eta deitzaileek uste dute egitasmo horrek "Euskal Herrian lortutako akordioak eta hobekuntzak arriskuan" jartzen dituela. Bi sindikatuek "erabakigarritzat" jo dute egun horretako hitzordua, "inflexio-puntua" izan baitaiteke negoziazio kolektiboaren etorkizunerako.
Gaur egun, Hego Euskal Herriko elikagaien merkataritzako lan-baldintzak lau lurraldeetako probintzia-hitzarmenen bidez araututa daude. Hala ere, ASEDAS patronala, sektoreko enpresa handien bitartez, "baldintza horiek estatu mailako enpresa-hitzarmenen bidez arautzea bultzatzen ari da".
ELAk eta LABek salatu dute ekimena lan-harremanak estatalizatzeko beste saiakera bat dela, "lurraldeko hitzarmenak edukiz hustuz eta Euskal Herriko langileen eta ordezkaritza sindikalaren erabakitzeko gaitasuna ahulduz". Gaineratu dutenez, prozesu horrek gaur egun "indarrean dauden hitzarmenek bermatzen dituzten lan- eta soldata-baldintzak okertzeko arriskua dakar".
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