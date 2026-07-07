ELA y LAB convocan huelga el 15 de julio en los supermercados de Hego Euskal Herria contra la estatalización
ELA y LAB han convocado una jornada de huelga en el sector del comercio de alimentación para el próximo 15 de julio. Con este paro, los sindicatos buscan frenar el intento de la patronal ASEDAS y de grandes cadenas —como Mercadona, Lidl, Dia o el Grupo Uvesco— de imponer un marco de negociación estatal. Las centrales denuncian que esta medida pretende vaciar de contenido los convenios provinciales propios y precarizar las condiciones laborales.
La movilización coincidirá con una nueva reunión de la mesa negociadora, donde las patronales impulsan un convenio estatal que pone en "riesgo los acuerdos y las mejoras logradas en Euskal Herria", según señalan los convocantes.
Ambos sindicatos consideran "determinante" la cita de ese día, ya que podría suponer un "punto de inflexión para el futuro de la negociación colectiva". En la actualidad, las condiciones laborales del comercio de alimentación en Hego Euskal Herria están reguladas mediante convenios provinciales en los cuatro territorios.
Sin embargo, la patronal ASEDAS, a través de grandes empresas del sector como Mercadona, Lidl, Dia o el Grupo Uvesco, impulsa una negociación para que estas condiciones pasen a regirse por acuerdos de empresa de ámbito estatal.
Ante esta situación, ELA y LAB han denunciado que la iniciativa constituye un nuevo intento de estatalizar las relaciones laborales, vaciando de contenido los convenios propios y debilitando la capacidad de negociación de las plantillas en Euskal Herria.
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