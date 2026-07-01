Tubacex aplicará el ERTE a partir de 7 de julio, tras no haber acuerdo con el Comité

Tubacex aplicará el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) de 8 meses en sus dos plantas de Álava a partir del 7 de julio, después de que este miércoles haya terminado el periodo de consultas sin llegar a un acuerdo. Esta medida afectará a 430 trabajadores de una plantilla de unos 600 operarios en las dos plantas de la firma: Tubos Inoxidables, en Llodio, y Aceralava, en Amurrio. Los sindicatos ELA y LAB preparan la respuesta al ERTE.

Hoy, miércoles, se ha celebrado la última reunión negociadora del ERTE. La dirección de Tubacex plantea el ERTE por la caída de las ventas de tubos por el cierre del estrecho de Ormuz.

El sindicato ELA, que ya afirmó el pasado 26 de junio que Tubacex “no está siendo capaz de acreditar de forma clara las causas" para un ERTE, ha informado que la dirección no ha querido prorrogar el periodo de consultas, y la reunión ha terminado sin acuerdo.

En su opinión, el "relato de caída de pedidos y situación general del sector no se sustenta de forma fehaciente" y ha calificado de "inaceptable" que se quiera aplicar un ERTE "habiendo repartido 6 millones en dividendos en 2025". Por lo tanto, ha afirmado que comenzará a preparar el recurso al ERTE.

Por su parte, los representantes del sindicato LAB están estudiando la situación junto a sus servicios jurídicos para decidir qué pasos van a dar.

El ERTE está previsto hasta el 28 de febrero de 2027 y prevé un máximo de un 70 % de reducción de jornada, lo que equivale a unos 95 días de inactividad por trabajador, aunque la aplicación variará en función de las áreas de la empresa.