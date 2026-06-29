Abierto el plazo para presentar ofertas por Tubos Reunidos

El Administrador Concursal seleccionará, atendiendo a los criterios antes indicados, un máximo de 5 ofertas que continuarán en el proceso.

Los potenciales compradores que hayan sido seleccionados tendrán la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas (el "Q&A") antes de presentar la oferta final.

La Administración Concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las ofertas.

Posteriormente, se desarrollarán las consultas necesarias entre la compañía, la Administración Concursal, la representación legal de las personas trabajadores de cada centro de trabajo afectado y, en su caso, el oferente, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las condiciones contenidas en la correspondiente oferta, incluyendo, en su caso, la delimitación definitiva del perímetro laboral y las condiciones de trabajo.