Abierto el plazo para presentar ofertas por Tubos Reunidos
El plazo para el proceso de presentación de ofertas por Tubos Reunidos, actualmente en concurso de acreedores, se ha declarado oficialmente abierto y las propuestas deberán incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad de mínimo dos años, según ha informado la compañía.
Este lunes la empresa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la reglas que regirán todo este proceso por parte del Tribunal de Instancia número 7 de Vitoria, de manera que la compañía y el administrador concursal han dado inicio al proceso competitivo y de concurrencia de ofertas para la adquisición de la compañía.
Mantenimiento del empleo y condiciones laborales
La valoración de las ofertas presentadas tendrá en cuenta, entre otros criterios como su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, primándose aquellas propuestas que supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o la compra de todas las compañía, junto al mantenimiento del empleo y las condiciones laborales.
Fases del proceso de oferta
La jueza ha establecido los pasos a seguir y los plazos para llevar a cabo los trámites:
- En primer lugar, los potenciales compradores deberán enviar un correo electrónico al juzgado.
- Una vez recibido el correo, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para mandar una carta de confidencialidad mostrando su interés por el grupo.
- Después se establece otro plazo de 30 días hábiles para que los que hayan entregado la carta puedan comprobar el estado de la empresa y hacer lo que se llama "visita de contacto": acceder a sus cuentas (la 'due diligence'), visitar las plantas y reunirse con dirección y sindicatos.
- Si deciden continuar, tendrían que presentar la oferta final.
Un máximo de 5 ofertas
El Administrador Concursal seleccionará, atendiendo a los criterios antes indicados, un máximo de 5 ofertas que continuarán en el proceso.
Los potenciales compradores que hayan sido seleccionados tendrán la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas (el "Q&A") antes de presentar la oferta final.
La Administración Concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las ofertas.
Posteriormente, se desarrollarán las consultas necesarias entre la compañía, la Administración Concursal, la representación legal de las personas trabajadores de cada centro de trabajo afectado y, en su caso, el oferente, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las condiciones contenidas en la correspondiente oferta, incluyendo, en su caso, la delimitación definitiva del perímetro laboral y las condiciones de trabajo.
¿Y si no hay acuerdo?
En caso de no alcanzarse un acuerdo en el plazo previsto el oferente podrá desistir de su oferta, pasándose a tramitar la siguiente oferta por orden de jerarquía, con el mismo procedimiento de consultas.
Una vez cumplidas las condiciones sociales de la oferta, la Administración Concursal dará traslado de la oferta seleccionada, junto con el acuerdo alcanzado, antes de que el Tribunal de Instancia proceda a autorizar la compraventa de la Unidad Productiva o de las sociedades a favor del oferente seleccionado.
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