El sindicato LAB ha denunciado este viernes la muerte, por un golpe de calor, de un transportista de Andoain mientras se encontraba descargando la carga de su camión en Burgos.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que este trabajador, de 56 años, ha sufrido un shock multiorgánico provocado por las altas temperaturas.

La intersindical formada por LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde e HIRU ha convocado una concentración para el próximo lunes, día 29, frente al edificio del Gobierno Vasco en la calle Andia de San Sebastián, para denunciar que "ya son 36 las personas fallecidas en el trabajo en Euskal Herria".

Según ha explicado LAB, la incidencia de accidentes mortales en el sector del transporte “es especialmente alta”, mientras la patronal "no cumple los reglamentos en materia de prevención de riesgos laborales y la Administración actúa con dejadez, ya que no destina suficientes recursos para asegurar el cumplimiento efectivo de los reglamentos por parte de las empresas".