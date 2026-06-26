LAB denuncia la muerte por un golpe de calor de un transportista de Andoain cuando trabajaba en Burgos
El sindicato recuerda que ante el calor extremo las empresas deben activar los protocolos correspondientes, llegando a suspender la actividad si la situación así lo requiere.
El sindicato LAB ha denunciado este viernes la muerte, por un golpe de calor, de un transportista de Andoain mientras se encontraba descargando la carga de su camión en Burgos.
En un comunicado, el sindicato ha señalado que este trabajador, de 56 años, ha sufrido un shock multiorgánico provocado por las altas temperaturas.
La intersindical formada por LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde e HIRU ha convocado una concentración para el próximo lunes, día 29, frente al edificio del Gobierno Vasco en la calle Andia de San Sebastián, para denunciar que "ya son 36 las personas fallecidas en el trabajo en Euskal Herria".
Según ha explicado LAB, la incidencia de accidentes mortales en el sector del transporte “es especialmente alta”, mientras la patronal "no cumple los reglamentos en materia de prevención de riesgos laborales y la Administración actúa con dejadez, ya que no destina suficientes recursos para asegurar el cumplimiento efectivo de los reglamentos por parte de las empresas".
Te puede interesar
Archivada la demanda contra el ERE de Tubos Reunidos, tras anunciarse que no se aplicará
La demanda sindical contra el ERE perdió sentido cuando el administrador concursal anunció que no lo iba a aplicar.
El Grupo Volkswagen planea recortar 100.000 empleos a nivel mundial hasta 2030, según medios alemanes
La compañía indica que su “modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas”.
Eroski vende sus 40 gasolineras a la compañía “low cost” Petroprix
El grupo vasco toma esta decisión en un contexto de transformación “marcado por nuevos hábitos de consumo y una creciente especialización de los operadores”.
España cuenta con reservas de gasóleo, gasolina y queroseno para casi 100 días
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido en que los mercados de gas y petróleo en España están funcionando con "tranquilidad y normalidad".
El Gobierno español invierte 107 millones en la empresa donostiarra de soluciones de IA Multiverse Computing
En 2025 la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica ya dio su respaldo a la compañía con una inversión de 59,2 millones de euros, con el objetivo de impulsar sus soluciones tecnológicas.
ELA denuncia que los cambios fiscales anunciados por Bizkaia generan desigualdades entre trabajadores
La Diputación pretende ofrecer generosas rebajas fiscales para arraigar empresas y atraer trabajadores. Según ELA son medidas hechas "al servicio de los empresarios" que generarán diferencias entre trabajadores.
La AP-68 será un 70 % más barata para turismos y un 50 % para camiones en Álava
La Diputación asumirá la gestión del tramo alavés de esta vía en noviembre y el “único objetivo” de las tarifas será “recaudar los recursos para el mantenimiento y modernización” de las vías de alta capacidad del territorio. El precio del kilómetro pasará de 22 a 6 céntimos.
La OPE de Osakidetza registra una tasa media de aprobados cercana al 90 %
Los tribunales están realizando la corrección de los exámenes de forma prácticamente inmediata, permitiendo publicar las calificaciones el mismo día o al siguiente. La convocatoria se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias.
El BEC acoge la última gran jornada de la OPE de Osakidetza
Este domingo se examinan los aspirantes de Enfermería, una de las categorías con más inscritos, con más de 13 000 candidatos. También tienen lugar las pruebas de auxiliar administrativo/a, con 16 728 participantes, y de administrativo/a, con 9821.