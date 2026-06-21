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El BEC acoge la última gran jornada de la OPE de Osakidetza

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BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osakidetzak deitutako EPEaren azken egun handia BECen
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EITB

Última actualización

Este domingo se examinan los aspirantes de Enfermería, una de las categorías con más inscritos, con más de 13 000 candidatos. También tienen lugar las pruebas de auxiliar administrativo/a, con 16 728 participantes, y de administrativo/a, con 9821.

Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Enfermería Economía

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