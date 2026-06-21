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Osakidetzak deitutako EPEaren azken egun handia BECen

Iragarkia
BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Guztira, 13.112 pertsonak eman dute izena Erizaintzako hautaprobak egiteko. Administrari laguntzaile (16.728 hautagai) eta administrari (9.821) kategorietarako azterketak ere egin dituzte goizean.

Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Erizaintza Ekonomia

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El precio de la vivienda nueva se incrementó un 6,5 % en Euskadi en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa de media en 3450 euros el metro cuadrado.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Deustobarometroaren arabera, etxebizitza da oraindik ere kezka nagusia Euskadin, eta galdetutakoen % 47k uste dute euskara eskakizunak gehiegizkoak direla enplegu publikoan

Etxebizitza da Euskadin kezka nagusia, eta osasun arloak garrantzia hartu du berriz herritarrak gehien kezkatzen dituzten arazoen artean. Deustobarometroak, gainera, euskararen egoerari, bizitzaren kostuarekiko kezkari eta etorkizuneko Estatutuan zerbitzu publikoak blindatzeari buruzko kezkak islatzen ditu.

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