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La OPE de Osakidetza registra una tasa media de aprobados cercana al 90 %

Los tribunales están realizando la corrección de los exámenes de forma prácticamente inmediata, permitiendo publicar las calificaciones el mismo día o al siguiente. La convocatoria se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias.
BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
OPE de Osakidetza en el BEC. Foto: EFE
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EITB

Última actualización

La primera fase de la OPE de Osakidetza concluye este domingo con "un balance muy positivo", tras reunir a más de 101 000 aspirantes durante tres jornadas de exámenes celebradas en el BEC de Barakaldo.

Uno de los datos más destacados del proceso es que la tasa media de aprobados en las pruebas corregidas hasta el momento se sitúa en torno al 90 %, según ha informado Osakidetza. 

Los tribunales están realizando la corrección de los exámenes de forma prácticamente inmediata, permitiendo publicar las calificaciones el mismo día o al siguiente

Algunas categorías presentan porcentajes especialmente elevados de aprobados, como Fisioterapeuta, con un 99 %, mientras que Celador/a alcanza el 90,14 %, Auxiliar de Enfermería el 88,2 % y Técnico Superior de Administración y Gestión el 86 %.

La convocatoria, considerada la más multitudinaria de la historia de Osakidetza en este ámbito, se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias, gracias a un amplio dispositivo organizativo y logístico.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las pruebas, cerca de 900 profesionales han colaborado en tareas de apoyo, control de accesos y acompañamiento de las personas aspirantes. Además, se han reforzado los servicios de transporte, seguridad y asistencia sanitaria.

Osakidetza también ha llevado a cabo cerca de 700 adaptaciones para personas con necesidades especiales y ha adoptado medidas frente a las altas temperaturas, como la instalación de 16 fuentes de agua en los accesos al recinto.

La OPE 2023-24-25 oferta un total de 5425 plazas en 107 categorías profesionales y forma parte de la estrategia de refuerzo del empleo público estable y de calidad en el sistema sanitario vasco.

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BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
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