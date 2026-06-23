El Gobierno español invierte 107 millones en la empresa donostiarra de soluciones de IA Multiverse Computing
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a participar, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en la empresa donostiarra de inteligencia artificial (IA) y software de computación cuántica Multiverse Computing, con una inversión pública de 107 millones de euros.
Fundada en 2019 en San Sebastián, Multiverse Computing centra su actividad en el desarrollo de soluciones de IA "energéticamente eficientes y basadas en tecnologías inspiradas en computación cuántica, que mejoran la productividad y la sostenibilidad de la IA (hasta un 95 %) en sectores clave como finanzas, energía, logística, espacio, salud y defensa", según han recordado desde el Gobierno.
En junio de 2025 la SETT ya dio su respaldo a la compañía con una inversión de 59,2 millones de euros, con el objetivo de impulsar sus soluciones tecnológicas únicas que comprimen los grandes modelos de lenguaje que usan los chatbots más populares.
Te puede interesar
ELA denuncia que los cambios fiscales anunciados por Bizkaia generan desigualdades entre trabajadores
La Diputación pretende ofrecer generosas rebajas fiscales para arraigar empresas y atraer trabajadores. Según ELA son medidas hechas "al servicio de los empresarios" que generarán diferencias entre trabajadores.
La AP-68 será un 70 % más barata para turismos y un 50 % para camiones en Álava
La Diputación asumirá la gestión del tramo alavés de esta vía en noviembre y el “único objetivo” de las tarifas será “recaudar los recursos para el mantenimiento y modernización” de las vías de alta capacidad del territorio. El precio del kilómetro pasará de 22 a 6 céntimos.
La OPE de Osakidetza registra una tasa media de aprobados cercana al 90 %
Los tribunales están realizando la corrección de los exámenes de forma prácticamente inmediata, permitiendo publicar las calificaciones el mismo día o al siguiente. La convocatoria se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias.
El BEC acoge la última gran jornada de la OPE de Osakidetza
Este domingo se examinan los aspirantes de Enfermería, una de las categorías con más inscritos, con más de 13 000 candidatos. También tienen lugar las pruebas de auxiliar administrativo/a, con 16 728 participantes, y de administrativo/a, con 9821.
Kutxa Fundazioa adquiere la empresa Geminis de Elgoibar
La operación se suma a la compra previa de Gurutzpe de Itziar y se estima que esta unión tendrá un facturación de 70 millones de euros.
El personal médico reclama una "verdadera negociación" para evitar una huelga indefinida tras el verano
El Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que continuará con las movilizaciones "hasta que se reconozca la importancia y singularidad" de la profesión médica.
La vivienda sigue liderando las preocupaciones en Euskadi según el Deustobarómetro y el 47 % ve excesivas las exigencias de euskera en el empleo público
La vivienda se consolida como la principal preocupación social en Euskadi, mientras la sanidad recupera peso entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía. El último Deustobarómetro refleja además división sobre la situación del euskera, preocupación por el coste de la vida y apoyo al blindaje de los servicios públicos en un futuro Estatuto.
Será noticia: Informe de Saretzen sobre Movilidad, la mayor OPE de la historia de Osakidetza y Mitoaroa III
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Arranca la mayor OPE de Osakidetza de la historia: 100 000 aspirantes para 3700 plazas
Las pruebas de la OPE de Osakidetza correspondientes a nueve categorías se desarrollarán entre el viernes y el domingo en el BEC: Técnico superior administración y gestión, Fisioterapeuta, técnico especialista laboratorio, celador, auxiliar de enfermería, operario/a de servicios, enfermero/a, auxiliar administrativo/a y administrativo/a.