El Gobierno español invierte 107 millones en la empresa donostiarra de soluciones de IA Multiverse Computing

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a participar, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), en la empresa donostiarra de inteligencia artificial (IA) y software de computación cuántica Multiverse Computing, con una inversión pública de 107 millones de euros.

Fundada en 2019 en San Sebastián, Multiverse Computing centra su actividad en el desarrollo de soluciones de IA "energéticamente eficientes y basadas en tecnologías inspiradas en computación cuántica, que mejoran la productividad y la sostenibilidad de la IA (hasta un 95 %) en sectores clave como finanzas, energía, logística, espacio, salud y defensa", según han recordado desde el Gobierno.

En junio de 2025 la SETT ya dio su respaldo a la compañía con una inversión de 59,2 millones de euros, con el objetivo de impulsar sus soluciones tecnológicas únicas que comprimen los grandes modelos de lenguaje que usan los chatbots más populares.