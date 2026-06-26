Archivada la demanda contra el ERE de Tubos Reunidos, tras anunciarse que no se aplicará
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha archivado la demanda sindical presentada contra el ERE de Tubos Reunidos, tras haber renunciado los sindicatos a la misma por haber anunciado el administrador concursal que no lo iba a aplicar.
En julio estaba señalada una vista oral en el TSJPV sobre este ERE, pero el administrador concursal -de la consultoría PKF Attest- informó a los sindicatos tras hacerse cargo de la empresa que el ERE no se iba a aplicar -no se llegó a poner en práctica-.
Por ello, las demandantes -los sindicatos ELA, LAB, FICA-UGT y ESK- y los demandados -Tubos Reunidos Group y PKF-Attest como administración concursal- presentaron en el tribunal un escrito conjunto en el que solicitaban de común acuerdo el archivo de este procedimiento por "carencia sobrevenida del objeto".
El Ministerio Fiscal presentó también escrito no oponiéndose a la terminación del procedimiento, por lo que la Sala así lo ha decidido.
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