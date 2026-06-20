ADQUISICIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Kutxa Fundazioa adquiere la empresa Geminis de Elgoibar

La operación se suma a la compra previa de Guruzpe de Itziar y se estima que esta unión tendrá un facturación de 70 millones de euros.
geminis elgoibar
Imagen de la empresa Geminis de Elgoibar. Foto: Ahora
Euskaraz irakurri: Kutxa Fundazioak Elgoibarko Geminis enpresa erosi du
author image

EITB

Última actualización

El grupo industrial Inzu Group, propiedad de la fundación bancaria Kutxa Fundazioa, ha adquirido la empresa Geminis de Elgoibar y su filial Mekalerum, referentes en la máquina herramienta. 

La operación se suma a la compra previa de Guruzpe de Itziar, lo que consolida el arraigo guipuzcoano de dos empresas internacionales que trabajan para sectores clave como el aeroespacial, energético o ferroviario

Ambas compañías son un referente en la fabricación de tornos horizontales, donde el 95 % de su producción se envía al extranjero. Pasan de ser competencia a convertirse en aliadas, si bien cada una de ellas tendrá autonomía para operar. 

Se estima que esta unión tenga un facturación de 70 millones de euros, con un crecimiento del 15% anual. Se mantienen 400 puestos de trabajo, directos como indirectos. 

El valor de esta operación reside también en el arraigo, al lograr que se queden en Gipuzkoa.  

Titulares de Hoy Empresarios Elgoibar Kutxabank Economía

Te puede interesar

El precio de la vivienda nueva se incrementó un 6,5 % en Euskadi en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa de media en 3450 euros el metro cuadrado.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La vivienda sigue liderando las preocupaciones en Euskadi según el Deustobarómetro y el 47 % ve excesivas las exigencias de euskera en el empleo público

La vivienda se consolida como la principal preocupación social en Euskadi, mientras la sanidad recupera peso entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía. El último Deustobarómetro refleja además división sobre la situación del euskera, preocupación por el coste de la vida y apoyo al blindaje de los servicios públicos en un futuro Estatuto.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acompaña a los representantes del Comité de Empresa de Tubos Reunidos frente al Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Podemos y el comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) han presentado una iniciativa en el Congreso de Diputados, en la que se proponen medidas para asegurar la continuidad de la empresa, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Marta Fernández / Europa Press 17/6/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El comité de empresa de Tubos Reunidos pide en el Congreso de los Diputados que se garantice la continuidad de la compañía

Los representantes de los trabajadores de la planta de Amurrio, que cuenta con 870 empleados, se han reunido este miércoles con varios grupos políticos -entre ellos EH Bildu y Podemos-, para presentar una propuesta no de ley en el Congreso. Han planteado que la deuda de la SEPI pueda convertirse en acciones para asegurar la actividad de la fábrica y el empleo, y reclaman un plan industrial y medidas de apoyo por parte de la banca, entre ellos al BBVA, como accionista y acreedor. Tubos Reunidos afronta actualmente un concurso de acreedores con una deuda de 263 millones de euros.

Cargar más
Publicidad
X