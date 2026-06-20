Kutxa Fundazioa adquiere la empresa Geminis de Elgoibar
El grupo industrial Inzu Group, propiedad de la fundación bancaria Kutxa Fundazioa, ha adquirido la empresa Geminis de Elgoibar y su filial Mekalerum, referentes en la máquina herramienta.
La operación se suma a la compra previa de Guruzpe de Itziar, lo que consolida el arraigo guipuzcoano de dos empresas internacionales que trabajan para sectores clave como el aeroespacial, energético o ferroviario.
Ambas compañías son un referente en la fabricación de tornos horizontales, donde el 95 % de su producción se envía al extranjero. Pasan de ser competencia a convertirse en aliadas, si bien cada una de ellas tendrá autonomía para operar.
Se estima que esta unión tenga un facturación de 70 millones de euros, con un crecimiento del 15% anual. Se mantienen 400 puestos de trabajo, directos como indirectos.
El valor de esta operación reside también en el arraigo, al lograr que se queden en Gipuzkoa.
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