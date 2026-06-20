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Kutxa Fundazioak Elgoibarko Geminis enpresa erosi du

Lehendik erosita zuen Itziarko Guruzpe enpresarekin batzea da operazioaren asmoa, talde indartsu baten bidez, nazioartean lehiatu ahal izateko. Bien artean 70 milioi euro fakturatzea aurreikusten da. 

geminis elgoibar

Elgoibarko Geminis enpresa, artxiboko irudi batean. Argazkia: Orain

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EITB

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Kutxa Fundazioaren Inzu Group talde industrialak Elgoibarko Geminis makina-erreminta arloko enpresa eta haren filiala den Mekalerum bereganatu ditu. 

Lehendik taldean dagoen Itziarko Guruzpe enpresarekin bat egitea da operazioaren helburua, talde indartsua sortu eta nazioartean lehiatu ahal izateko. Aeroespazialen, energiaren eta trenbideen alorrentzat lan egiten dute. 

Tornu horizontalen fabrikazioan erreferenteak dira bi enpresok, eta euren ekoizpenaren % 95 atzerrian saltzen dute. Orain, lehiakide izatetik aliatu izatera igaroko dira, bakoitzak autonomia osoz lan egingo badu ere. 

Bat-egitearekin, urtean 70 milioi euro fakturatzea aurreikusten da, eta datozen ekitaldietan hazkundea % 15 haztea. Halaber, mantendu egingo dira bi enpresek egun dituzten 400 lanpostuak, zuzenak zein zuzenak ez direnak. 

Maila ekonomikoan bakarrik ez, errotzean ere berebiziko garrantzia izango du operazioak, Gipuzkoan geratuko direlako bi konpainiak. 

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