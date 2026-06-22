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ELA denuncia que los cambios fiscales anunciados por Bizkaia generan desigualdades entre trabajadores

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Mitxel Lakuntza ELA
18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

La Diputación pretende ofrecer generosas rebajas fiscales para arraigar empresas y atraer trabajadores. Según ELA son medidas hechas "al servicio de los empresarios" que generarán diferencias entre trabajadores.

Sindicato Ela Diputación Foral de Bizkaia Economía

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