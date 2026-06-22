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ELAk salatu du Bizkaiko Aldundiak iragarritako aldaketa fiskalek desberdintasunak sortzen dituztela langileen artean

Iragarkia
Mitxel Lakuntza ELA
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Aldundiak beherapen fiskalak eskaini nahi ditu enpresak errotzeko eta langileak erakartzeko. ELAren arabera, "enpresarien zerbitzura" egindako neurriak dira, eta langileen artean ezberdintasunak sortuko dituzte.

Ela Sindikatua Bizkaiko Foru Aldundia Ekonomia

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18:00 - 20:00
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