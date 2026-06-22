La Diputación Foral de Álava plantea abaratar el peaje de la AP-68 un 70 % para los turismos y un 50 % para los vehículos pesados a partir de otoño, cuando termine la concesión de la gestión de esta vía de alta capacidad a una empresa privada. De esta manera, el precio por kilómetro pasará de 22 a 6 céntimos de euro en el tramo alavés, con lo que la tarifa a pagar por la totalidad de los 55 kilómetros de la AP-68 en Álava pasará de 11,20 euros a 3,35.

Así se recoge en la norma foral que regulará el nuevo sistema de pago y que hoy ha pasado a la fase de audiencia pública para que ciudadanía, asociaciones, empresas e instituciones puedan presentar alegaciones. El plazo para hacerlo termina el martes, 30 de junio. El proyecto continuará después el procedimiento interno con el objetivo de que el Gobierno Foral apruebe a finales de julio el proyecto de norma y lo remita a las Juntas Generales de Álava para que pueda tramitarse en tiempo y forma.

Las nuevas tarifas empezarán a aplicarse el 11 de noviembre, cuando la Diputación asuma la gestión del tramo alavés de esta vía. Sin embargo, la institución foral ha informado que el despliegue de toda la infraestructura será progresivo.

Sistema mixto de peajes

La propuesta define un sistema mixto que combina la tecnología 'free-flow' y los puntos de cobro con barrera en el caso de la AP-68 e incorpora un programa de bonificaciones para usuarios frecuentes.

El control y abono del pago por uso funcionará a través de dispositivos VIA-T y similares, un registro web en el que las personas usuarias podrán vincular su vehículo con una tarjeta de crédito o débito, lectores y cámaras en distintos puntos, así como máquinas para pago en metálico o tarjeta de crédito o debito en los principales recorridos.

Después del verano la Diputación lanzará una campaña de comunicación para informar de las características del nuevo sistema.