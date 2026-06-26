Eroski vende sus 40 gasolineras a la compañía “low cost” Petroprix
Eroski ha alcanzado un acuerdo para la venta de sus 40 estaciones de servicio a Petroprix, compañía española líder en gasolineras low cost. Según ha informado el grupo vasco, en esa operación ha contado con el asesoramiento de Deloitte y Lawesome, y contempla la transmisión de sus gasolineras para finales de año.
La decisión de esa operación "se produce en un contexto de transformación del sector energético y de la movilidad, marcado por nuevos hábitos de consumo y una creciente especialización de los operadores", ha asegurado Eroski. Mientras tanto, "la cooperativa continuará centrando su estrategia en el desarrollo de su red comercial alimentaria, el impulso de sus formatos de proximidad y franquicia, la apuesta por los productos frescos y locales, el ahorro para las familias y el avance de sus procesos de transformación y eficiencia”, ha añadido.
En 2025, el Grupo Eroski consolidó una nueva etapa tras culminar el proceso de refinanciación y normalización de su estructura financiera, cerrando el ejercicio con unas ventas de 6 081 millones de euros y una red comercial de 1 508 establecimientos.
245 estaciones Petroprix
Las 40 estaciones de servicio objeto de la transacción se incorporarán a la red de Petroprix, reforzando su presencia en los territorios donde actualmente opera Eroski, que son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Asimismo, con el cierre de esta operación la compañía andaluza aumentará su red de estaciones low cost hasta las 245, repartidas entre España, Portugal, Chile y Panamá.
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