GASOLINA-ZERBITZUGUNEAK

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Eroskik bere 40 gasolindegiak saldu dizkio Petroprix "low cost" konpainiari

Taldeak eraldaketa-testuinguru batean hartu du erabakia, "kontsumo-ohitura berriek eta operadoreen espezializazio gero eta handiagoak markatuta".

Gasolineras de Eroski y Petroprix REMITIDA / HANDOUT por EROSKI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/6/2026
Eroski eta Petroprix zerbitzuguneak. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Low cost gasolindegietan liderra den Petroprix konpainia espainiarrari bere 40 gasolindegiak saltzeko akordioa lortu du Eroskik. Taldeak jakinarazi duenez, operazio horretan Deloitte eta Lawesomeren aholkularitza izan du, eta aurreikusten da urte amaierarako gasolindegien eskualdaketa egingo dela.

Eroskik jakinarazi duenez, eragiketa hori "energiaren eta mugikortasunaren sektorea eraldatzen ari den testuinguru batean egin da, kontsumo-ohitura berriek eta operadoreen espezializazio gero eta handiagoak markatuta". Bien bitartean, "kooperatibak jarraituko du elikagaien sare komertzialaren garapenean lanean, hurbiltasuneko eta frankiziako formatuen sustapenean, produktu fresko eta lokalen aldeko apustuan, familientzako aurrezpenean eta eraldaketa- eta eraginkortasun-prozesuen aurrerapenean zentratzen".

2025ean, Eroski Taldea etapa berri batean sartu zen, bere finantza-egituraren birfinantzaketa- eta normalizazio-prozesua amaitu ondoren. Iazko ekitaldian, 6.081 milioi euroko salmentak egin zituen eta 1.508 establezimenduz osatutako merkataritza-sarea osatzea lortu zuen.

245 Petroprix estazio

40 gasolina-zerbitzuguneak Petroprix sarean sartuko dira, eta gaur egun Eroskik lan egiten duen lurraldeetan Petroprixen presentzia indartuko da: Andaluzian, Aragoin, Asturiasen, Kantabrian, Gaztela eta Leonen, Katalunian, Galizian, Balear Uharteetan, Errioxan, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan, hain zuzen ere.

Halaber, operazio hau ixtearekin batera, konpainia andaluziarrak low cost estazio sarea handituko du eta 245 zerbitzugune izatera iritsiko da, Espainia, Portugal, Txile eta Panama artean banatuta.

Eroski Ekonomia

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