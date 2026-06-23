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Espainiak gasolio-, gasolina- eta keroseno-erreserbak ditu ia 100 egunerako

Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak berretsi du Espainiako gas- eta petrolio-merkatuak "lasaitasunez eta normaltasunez" funtzionatzen ari direla.

LOIU (BIZKAIA), 13/04/2026.- Un camión de queroseno suministra combustible a un avión antes de despegar este lunes del aeropuerto de Bilbao. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado este lunes que España es el país "mejor preparado" en Europa para afrontar los riesgos que podría tener la crisis en Oriente Próximo a nivel de abastecimiento de productos como el queroseno -combustible empleado en aviación-. "Repsol hoy sólo tiene una obsesión: garantizar que, en los próximos meses, no falte producto", ha dicho Imaz en el foro 'Wake Up, Spain', organizado por El Español, Invertia y Disruptores, donde se ha mostrado consciente de la "dependencia" que tiene la economía española del turismo, por lo que no se puede "fallar".EFE/Luis Tejido
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan gas- eta petrolio-sektoreetako operadoreekin izandako bileraren ostean prentsari egindako adierazpenetan, Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak azpimarratu du Espainian "lasaitasunez eta normaltasunez" funtzionatzen ari direla, eta Estatuak gasolio-, gasolina- eta keroseno-erreserbak dituela ia 100 egunerako.

Azaldu duenez, egoera ona da tokiko azpiegitura sendoari esker. Izan ere, azaldu duenez, Espainiak zortzi findegi ditu, eta azpiegitura horrek, zehaztu duenez, "hornidura-berme hori izatea ahalbidetzen du, birgasifikazio-estazioez eta gasbidearen bidez Aljeriarekin duen loturaz gain".

Hala, "Europako gainerako herrialdeekin alderatuta, egoera pribilegiatua" duela azpimarratu du; izan ere, gas-biltegiak %70etik gora daude, eta Europa, berriz, ez da %50era ere iristen.

Prezioen arintzea kontsumitzaileek igarri behar dute

Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioak arintzearen eta Ormuzeko itsasarteko zirkulazio askearen ondorioz, Aagesenek lehengaien beheranzko joera nabarmendu du, eta Brent upelaren eta gasaren prezioa jaitsi dela adierazi du. Horrek, jakina, "kontsumitzaileengan eragina izan behar duela" uste du.

Hirugarren presidenteordeak Irango gerrak eragindako inpaktuari aurre egiteko neurriei buruzko Errege Lege Dekretua ere baloratu du, eta "eragin positiboa" izan duela uste du.

Ministroen Kontseiluak astelehenean egingo duen bilerari begira, Gobernuaren helburua "sektore guztiak, zaurgarrienak, kontsumitzaileak oro har babesteko beharrezkoak diren neurri guztiak berritzea" dela ziurtatu du, baina ez du aurreratu zer neurri mantenduko diren.

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