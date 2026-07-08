Después de que ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificara de "cáncer" las bajas y el absentismo laboral, la formación ha evitado este miércoles profundizar en la polémica y se ha limitado a ofrecer datos sobre el tema.

En declaraciones en diferentes medios de comunicación, al ser cuestionado sobre el tema, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha respondido con datos: "El 10 % de los trabajadores tienen el 50 % de las bajas. Y 3 de cada 4 trabajadores, en 2024, no faltó ni un solo día a trabajar. Por lo cual, yo creo que eso plantea desequilibrios", ha declarado.

Bravo ha explicado que cuando Feijóo cuestionó que durante la baja se cobre el mismo salario, se refería "solo a los casos de fraude, no a cuando se está enfermo".

En su opinión, el crecimiento en las bajas laborales está relacionado con el absentismo laboral y ha asegurado que "los lunes faltan casi 1 700 000 personas a trabajar, casi el doble de los que faltan un viernes". "En 2018 el coste (del absentismo laboral) era de 14 000 millones, mientras que, en datos de 2025 a año cerrado, es más de el doble, con 33 000 millones", ha indicado.



Asimismo, ha recordado que en el año 2024 ya se planteó desde el Gobierno de España un debate sobre el absentismo laboral y el presidente Pedro Sánchez "dijo que iba a hacer un real decreto para sacar medidas y corregir el absentismo" y no lo ha hecho.

Las declaraciones Feijóo sobre el absentismo laboral han desatado una oleada de críticas por parte del Gobierno españól, el PSOE y los principales sindicatos, que le acusan de cuestionar derechos laborales y de equiparar de forma indebida las bajas médicas con el absentismo insjustificado.