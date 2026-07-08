Bares y peluquerías son los servicios más numerosos en Euskadi
El número total de equipamientos y servicios de la CAV se sitúa en 48 093 unidades en 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Entre los equipamientos y servicios analizados, la Hostelería es el grupo con mayor número de establecimientos, concretamente, 12 515, y concentra más de una cuarta parte de todos los equipamientos disponibles. A la cabeza de este epígrafe se sitúan los Bares y cafeterías (6 554 establecimientos) y los Restaurantes (4 546).
El grupo de Moda y accesorios, segundo en importancia, alcanza los 9 496 establecimientos. Entre ellos, más de la mitad corresponden a actividades de Peluquería y belleza (5 502), lo que refleja el peso que los servicios de cuidado personal tienen dentro de este ámbito de actividad, según Eustat.
Por su parte, en Comercio de alimentación se contabilizan 6 206 establecimientos, y dentro de este epígrafe las Panaderías y pastelerías (1 646) y las Tiendas de comestibles (1 077) son las actividades más frecuentes, “lo que evidencia la importancia de los establecimientos especializados en el abastecimiento diario de la población”, afirman los responsables del instituto de estadística vasco.
Más equipamientos de "Salud"
Entre todos los grupos de actividad, Salud fue el que presentó una evolución más favorable en el último año. Con 5 246 equipamientos, registró un incremento de 324 establecimientos respecto al año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento de los Consultorios médicos (1 734) y las Clínicas dentales (1 218).
Aun así, el inventario registró una reducción de 311 establecimientos con respecto del año anterior, lo que supone un descenso del 0,6 %.
Los datos recogidos por Eustat muestran que la distribución de los equipamientos y servicios refleja el peso demográfico de cada territorio histórico. Así, Bizkaia concentró el 52,1 % del total de establecimientos, seguida de Gipuzkoa (34,1 %) y Álava (13,8 %).
En términos relativos, la densidad alcanzó los 216,81 equipamientos por cada 10 000 habitantes, con valores de 196,67 en Álava, 216,94 en Bizkaia y 225,99 en Gipuzkoa. En este contexto, Gipuzkoa presentó la mayor densidad de equipamientos, mientras que Bizkaia reunió el mayor volumen de establecimientos en la mayoría de los grupos de actividad. Álava, por su parte, mostró una distribución más equilibrada entre las distintas tipologías de equipamiento.
Inventario de equipamientos y servicios
Total: 48 093
- Álava: 6 641
- Bizkaia 25 072
- Gipuzkoa 16 380
Grupos con más equipamientos
Cafeterías y bares: 6 554
- Álava: 969
- Bizkaia 3 858
- Gipuzkoa 1 727
Peluquería y belleza: 5 502
- Álava: 711
- Bizkaia: 2 946
- Gipuzkoa: 1 845
Restaurantes: 4 546
- Álava: 625
- Bizkaia: 2 155
- Gipuzkoa: 1 766
Tiendas de ropa y complementos: 2 474
- Álava: 299
- Bizkaia: 1 255
- Gipuzkoa: 920
Talleres mecánicos: 1 982
- Álava: 316
- Bizkaia: 990
- Gipuzkoa: 676
Consultorios médicos: 1 734
- Álava: 177
- Bizkaia: 1 039
- Gipuzkoa: 518
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