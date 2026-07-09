ETXEBIZITZA
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Alokairuko etxebizitza babestuen % 30 errenta ertainentzat gordeko du Eusko Jaurlaritzak

Urtean 20.000 eta 46 000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateek etxebizitza babesturako sarbidea izango dute. 

Imagen de archivo de una viviendas de VPO en Vitoria-Gasteiz.

Babestutako etxebizitzak Gasteizen, artxiboko irudi batean.

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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak alokairuko etxebizitza babestuen % 30 gordeko ditu errenta ertainentzat eta langileentzat, urtean 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten bizikidetza unitateentzat, alegia. Etxebide Etxebizitza Euskal Zerbitzua erreformatzeko arau berria izapidetzen hasi da ostegun honetan Etxebizitza Saila eta hori da aldaketa nagusietako bat. 

Gaur goizean Bilbon egin den prentsaurrekoan Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendaren sailburuak azpimarratu duenez, neurri horrekin bidea zabaldu nahi zaie "zentzu hertsian kalteberak izan gabe, merkatu librera jo ezin dutenei edo bizi-proiektu autonomoa eraiki ezin dutenei ere". 

Edozein kasutan, diru-sarrera txikienak dituzten pertsonen eta familien babesa bermatuta, sistemaren erantzuteko ahalmena handitzea dela nabarmendu du Etxebizitza Sailak. 

Beste berrikuntzetako bat da lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitateek etxebizitza babestua eskuratzeko aukera izango dutela, beti ere bizitokia familiaren beharretara jada egokitzen ez denean. Kasu horietan, aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri beharko dute. 

Ekimena herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago gaurtik, testu arautzailea idatzi aurretik.

Antzinatasunari garrantzi handiagoa

Etxebide erregistroaren beraren funtzionamenduan aldaketak egingo ditu Eusko Jaurlaritzak, eta garrantzi handiagoa emango dio antzinatasunari. 

Era berean, alokairuaren eta erosketaren modalitateen  arteko lehentasun-aldaketak egiten dituztenek ez dituzte antzinatasunagatik pilatutako puntu guztiak automatikoki galduko, betiere modalitate berria gutxienez hiru urtez mantentzen badu. 

Belaunaldien arteko apartamentu eredu berria

Dekretuak belaunaldien arteko apartamentu eredu berri bat garatzeko eta finkatzeko aukera ere emango du. Modelo horrek elkarrekin bizitzen jarriko ditu emantzipazio ibilbideei lotutako 36 urtetik beherako gazteak eta adineko autonomoak.

Gazteen kasuan, gutxienez lanbide arteko gutxieneko soldataren baliokidea izan beharko dute eta gehienez, 46.000 euro. Helburua emantzipazioa erraztea, aurreztea eta beste bizitoki baterako trantsizioa erraztea dira. 

Adinekoei dagokienez, 70 urtetik 65 urtera jaitsiko da belaunaldien arteko apartamentu baterako sarbidea izateko gutxieneko adina. Gainera, pertsonak etxebizitza jabetzan duenean, etxebizitza hori Bizigune programari lagatzearekin lotu ahal izango da, modu horretan alokairu babestuaren eskaintza handitzen laguntzeko.

Ekonomia Etxebizitza Eusko Jaurlaritza Denis Itxaso

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