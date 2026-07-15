Greba eguna Hego Euskal Herriko supermerkatuetan, ELAk eta LABek deituta
ELAk eta LABek elikagaien merkataritzaren sektorean greba-eguna deitu dute asteazken honetarako. Adierazi dutenez, lanuztearen bidez salatu nahi dute ASEDAS patronalak eta sektoreko enpresa handiak —Mercadona, Lidl, Dia eta Uvesco Taldea, besteak beste— Estatu mailako negoziazio-esparru bat ezartzeko egiten ari diren saiakera geldiarazi nahi dute.
Sindikatuen salaketaren arabera, neurri horren helburua lurraldeko hitzarmen kolektibo propioak edukiz hustea eta lan-baldintzak prekarizatzea da.
"Inflexio-puntua" salatu dute
Mobilizazioa negoziazio-mahaiaren bilera batekin bat etorriko da. Bertan, patronalak Estatu mailako hitzarmen bat bultzatzen ari dira, eta deitzaileen esanetan, horrek "Euskal Herrian lortutako akordioak eta hobekuntzak arriskuan jartzen ditu".
ELAren eta LABen ustez, egun horretako hitzordua "erabakigarria" izango da, "negoziazio kolektiboaren etorkizunerako inflexio-puntua" ekar baitezake. Gaur egun, gogorarazi dutenez, Hego Euskal Herriko elikagaien merkataritzako lan-baldintzak lau lurraldeetako hitzarmen kolektiboen bidez arautzen dira.
Estatu mailako enpresa-akordioak
Sindikatuek adierazi dutenez, ASEDAS patronala, sektoreko enpresa handien bidez —Mercadona, Lidl, Dia eta Uvesco Taldea, besteak beste—, lan-baldintza horiek Estatu mailako enpresa-akordioen bidez arautzea bilatzen duen negoziazioa sustatzen ari da
Egoera horren aurrean, ELAk eta LABek adierazi dute ekimen hori lan-harremanak Estatu mailara eramateko beste saiakera bat dela, hitzarmen propioak edukiz husteko eta Euskal Herriko langileen negoziazio-gaitasuna ahultzeko.
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