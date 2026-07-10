CONFLICTO LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ESK acusa a Tubos Reunidos de intentar cambiar los calendarios laborales sin seguir el procedimiento legal

El sindicato señala el calendario previsto para la acería, que contempla trabajar únicamente en turnos de tarde y noche. ESK considera que esta medida tendría un impacto negativo sobre la conciliación, el descanso y la salud de los trabajadores afectados.
(Foto de ARCHIVO) Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos EUROPA PRESS EUSKADI 14/4/2026
Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko lan-egutegiak legezko prozedura jarraitu gabe aldatzen saiatzea salatu du ESK sindikatuak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

ESK ha denunciado que la dirección de Tubos Reunidos pretende modificar los calendarios laborales de distintas áreas de la empresa "por la puerta falsa", al considerar que los cambios planteados constituyen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y deberían tramitarse conforme al procedimiento legal previsto, además según han señalado "en pleno concurso de acreedores".

En un comunicado, el sindicato ha explicado que la empresa ha trasladado a la representación de los trabajadores una propuesta para modificar los calendarios laborales en áreas como acería, laminación, acabados, logística y mantenimiento, medida que afecta a aspectos como los turnos, los relevos, los descansos, la conciliación o la salud laboral, según ha indicado, por lo que considera que no puede tratarse como un simple ajuste organizativo.

ESK sostiene que, al encontrarse Tubos Reunidos en concurso de acreedores, cualquier modificación colectiva de estas características debe tramitarse mediante el procedimiento legal correspondiente, con la documentación necesaria, un periodo de consultas, la intervención del administrador y del juez del concurso y la justificación de las causas alegadas.

En este sentido, ha acusado a la dirección de intentar alcanzar un acuerdo con el comité de empresa para aplicar los cambios a partir del 1 de septiembre sin recurrir a ese procedimiento. A su juicio, ello supondría "un atajo fuera del cauce legal ordinario mientras se vuelven a poner en riesgo derechos laborales básicos".  

Asimismo, ha criticado que la empresa trate de justificar la urgencia de los cambios por problemas organizativos que, en su opinión, podrían haberse abordado con anterioridad mediante los mecanismos previstos en la legislación.

Entre las propuestas cuestionadas, el sindicato ha señalado el calendario previsto para la acería, que contempla, según ha indicado, trabajar únicamente en turnos de tarde y noche. ESK considera que esta medida tendría un impacto negativo sobre la conciliación, el descanso y la salud de los trabajadores afectados.

Por otra parte, ha rechazado que la aceptación de estos cambios pueda presentarse como una condición para garantizar la viabilidad de la empresa, y ha defendido que la protección de los derechos laborales es compatible con la defensa del empleo y del futuro industrial de Tubos Reunidos.

El sindicato ha anunciado que trasladará esta cuestión al administrador concursal en la reunión prevista para el próximo 14 de julio, en la que también abordará otros asuntos pendientes, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla. 

Conflictos laborales Trabajo Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Varias vacas comen en la Ganadería El Molino, a 19 de enero de 2022, en Karrantza, Vizcaya, Euskadi,
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ENBA pide medidas ante la "preocupante situación del sector" de la carne Eusko Label

En los últimos 5 años el número de explotaciones de ganado vacuno Eusko Label ha bajado un 25 %. Los productores advierten de que el aumento de los costes y el descenso de la rentabilidad ponen en peligro el futuro del sector, ya que los costes añadidos en la producción hacen que la rentabilidad sea mínima, y que muchos ganaderos tengan que vender su carne fuera de Euskadi.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aranburu (LAB) apuesta por "aunar fuerzas" y adoptar "medidas de más calado" ante la propuesta de ELA sobre la negociación en euskera

La coordinadora general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, ha valorado positivamente el planteamiento de ELA, asegurando que todas las iniciativas que vengan a mejorar "serán bienvenidas". No obstante, ha advertido de que la negociación colectiva actual "necesita más euskera" y que, ante la ofensiva judicial y política, "hacen falta medidas de más calado".
Cargar más
Publicidad
X