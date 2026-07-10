ESK acusa a Tubos Reunidos de intentar cambiar los calendarios laborales sin seguir el procedimiento legal
ESK ha denunciado que la dirección de Tubos Reunidos pretende modificar los calendarios laborales de distintas áreas de la empresa "por la puerta falsa", al considerar que los cambios planteados constituyen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y deberían tramitarse conforme al procedimiento legal previsto, además según han señalado "en pleno concurso de acreedores".
En un comunicado, el sindicato ha explicado que la empresa ha trasladado a la representación de los trabajadores una propuesta para modificar los calendarios laborales en áreas como acería, laminación, acabados, logística y mantenimiento, medida que afecta a aspectos como los turnos, los relevos, los descansos, la conciliación o la salud laboral, según ha indicado, por lo que considera que no puede tratarse como un simple ajuste organizativo.
ESK sostiene que, al encontrarse Tubos Reunidos en concurso de acreedores, cualquier modificación colectiva de estas características debe tramitarse mediante el procedimiento legal correspondiente, con la documentación necesaria, un periodo de consultas, la intervención del administrador y del juez del concurso y la justificación de las causas alegadas.
En este sentido, ha acusado a la dirección de intentar alcanzar un acuerdo con el comité de empresa para aplicar los cambios a partir del 1 de septiembre sin recurrir a ese procedimiento. A su juicio, ello supondría "un atajo fuera del cauce legal ordinario mientras se vuelven a poner en riesgo derechos laborales básicos".
Asimismo, ha criticado que la empresa trate de justificar la urgencia de los cambios por problemas organizativos que, en su opinión, podrían haberse abordado con anterioridad mediante los mecanismos previstos en la legislación.
Entre las propuestas cuestionadas, el sindicato ha señalado el calendario previsto para la acería, que contempla, según ha indicado, trabajar únicamente en turnos de tarde y noche. ESK considera que esta medida tendría un impacto negativo sobre la conciliación, el descanso y la salud de los trabajadores afectados.
Por otra parte, ha rechazado que la aceptación de estos cambios pueda presentarse como una condición para garantizar la viabilidad de la empresa, y ha defendido que la protección de los derechos laborales es compatible con la defensa del empleo y del futuro industrial de Tubos Reunidos.
El sindicato ha anunciado que trasladará esta cuestión al administrador concursal en la reunión prevista para el próximo 14 de julio, en la que también abordará otros asuntos pendientes, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla.
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