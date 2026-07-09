Herida grave una trabajadora de 25 años tras caer de una escalera en Peralta
Una mujer de 25 años ha resultado herida de carácter grave la tarde del jueves tras sufrir un accidente laboral en una huerta en Peralta.
Según ha informado el centro de gestión de emergencias SOS Navarra, el suceso se ha producido sobre las 18:30 horas. Al parecer, la mujer estaba trabajando subida a una escalera y ha sufrido una caída.
Al lugar han acudido servicios sanitarios de Osasunbidea, bomberos del parque de Peralta y patrullas de la Policía Foral.
La mujer ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada por un traumatismo craneoencefálico con pronóstico grave.
Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.
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