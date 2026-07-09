ENBA pide medidas ante la "preocupante situación del sector" de la carne Eusko Label

En los últimos 5 años el número de explotaciones de ganado vacuno Eusko Label ha bajado un 25 %. Los productores advierten de que el aumento de los costes y el descenso de la rentabilidad ponen en peligro el futuro del sector, ya que los costes añadidos en la producción hacen que la rentabilidad sea mínima, y que muchos ganaderos tengan que vender su carne fuera de Euskadi.