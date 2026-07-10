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El Gobierno Vasco rechaza pagar 51 millones al Fondo de Cohesión Sanitaria: "Es una cantidad desproporcionada"

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha denunciado las "deficiencias jurídicas y procedimentales" del actual sistema de compensación.

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El consejero Alberto Martínez, hoy, en la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak uko egin dio Osasun Kohesiorako Funtsari 51 milioi ordaintzeari, "neurriz kanpoko" kopurua dela iritzita
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha votado no al pago de 51 millones de euros que tendría que hacer al Fondo de Cohesión Sanitaria, lo que se abona entre comunidades por la asistencia sanitaria y farmacéutica fuera de la comunidad de origen, por considerar la cantidad "desproporcionada".

El Ejecutivo de Gasteiz ha reclamado en los últimos meses al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España una "revisión" de este sistema de pagos, ya que asegura estar aportando más que el resto al Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO).  

Según las cifras del Gobierno Vasco, la CAV ha abonado 169 millones de euros al Sistema de Cohesión entre 2012 y 2022, de manera que, pese a representar solo en torno al 5 % de la población estatal, ha llegado a aportar cerca del 60 % del total, superando incluso la suma de trece comunidades autónomas.

Hoy se ha celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre este sistema de compensación, en el que el Ministerio de Sanidad ha propuesto para la CAV el pago de 51 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de los años 2023 y 2024, y el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha votado en contra de esta factura.

"No podemos respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y tan poco clara; sería irresponsable con Euskadi y con el propio Sistema Nacional de Salud (...) Desde el principio hemos defendido lo mismo: reglas claras, respaldo normativo suficiente y criterios homogéneos para todos los territorios; no se trata de una discrepancia coyuntural, sino de garantizar seguridad jurídica y equidad",  ha afirmado el consejero.

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