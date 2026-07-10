Volkswagen reducirá su gama de modelos a la mitad para concentrarse en "los segmentos más rentables"
El Consejo de Dirección del Grupo Volkswagen ha anunciado este jueves una reducción progresiva del 50% de sus modelos automovilísticos y de hasta un 75% de la complejidad de la oferta —como el número de configuraciones y equipamientos disponibles—. Estas medidas buscan "concentrar las inversiones y los recursos en los productos que aporten mayor valor añadido a los clientes y la mayor contribución de valor al Grupo" y forman parte de un paquete de 12 iniciativas.
Entre las medidas, que se aplicarán "con efecto inmediato", destacan las siguientes:
- Reducción de la complejidad de las variantes de la cartera de productos.
- Mayor alineación de los productos, las tecnologías y el desarrollo con los mercados regionales.
- Ajuste de las capacidades de la red de producción a las expectativas del mercado.
- Simplificación de las estructuras y de la cartera de participaciones.
- Unificación de las principales áreas tecnológicas, arquitecturas electrónicas y entornos de software para satisfacer las necesidades específicas de los mercados occidental y oriental.
En este contexto, reducirá el número de vehículos que fabrica al año para adaptarlo "a la demanda", pasando de diez millones, aproximadamente, a nueve millones. Una bajada que se suma a los dos millones de unidades que ha dejado de fabricar desde la pandemia.
La empresa automovilística más atractiva
Estas decisiones buscan "materializar de forma más eficaz las sinergias en todo el Grupo, eliminar las estructuras tecnológicas paralelas y reforzar aún más el liderazgo tecnológico". Así, el grupo perfila su visión estratégica para 2030, cuando Volkswagen espera convertirse en la empresa automovilística más atractiva del mundo, según afirma Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen, lo que contribuirá también "al futuro de Alemania como emplazamiento industrial"
La compañía insiste en que "las funciones de desarrollo” serán “más eficientes", "la digitalización, la inteligencia artificial y los servicios compartidos" aumentarán "la productividad" y que "unas estructuras de gestión más ligeras simplificarán los procesos de toma de decisiones". De hecho, afirma que los objetivos de renovación tecnológica y los programas de rendimiento desarrollados en los últimos tres años se "han cumplido" incluso "antes de lo previsto”.
Aun así, advierte de que, en el último año, "la situación mundial ha cambiado de forma drástica" con "el aumento de los costes, especialmente por los aranceles", mayores "exigencias regulatorias" y una competencia mundial cada vez "más intensa". Todo ello ha "agravado los desafíos a los que se enfrenta la industria del automóvil" y confía en que este paquete de medidas sitúe al Grupo "en una posición aún más resiliente".
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