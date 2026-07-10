La plantilla de las ITV de Zarautz y Bergara anuncia huelga indefinida a partir del lunes

La plantilla de los centros de trabajo guipuzcoanos de Zarautz y Bergara Itasua ITV ha anunciado huelga indefinida a partir del lunes ante el "bloqueo" de la negociación de un convenio propio. Los trabajadores reclaman equiparar sus condiciones laborales a las del resto de estaciones ITV de Gipuzkoa.



El sindicato ELA ha denunciado que Itasua ITV "ha vulnerado el derecho de huelga" de su plantilla al contratar a una persona para el centro de trabajo de Zarautz con el objetivo de sustituir a las personas en huelga y minimizar el impacto de las movilizaciones.



La plantilla de las estaciones de ITV de Bergara y Zarautz cumple este viernes su tercera jornada de huelga, que será indefinida a partir del lunes. Los trabajadores aseguran que "trabajan 133 horas más al año y perciben entre 2.000 y 8.000 euros menos de salario".



Según ELA, las tres jornadas de huelga "han paralizado por completo" la actividad en ambos centros. El sindicato ha lamentado que, "en lugar de retomar la negociación, la dirección haya optado por la vulneración del derecho de huelga".



Finalmente, ha exigido a la empresa "una negociación real" y sostiene que esta actuación "ha reforzado la decisión de la plantilla de mantener la movilización hasta lograr un convenio de empresa propio".