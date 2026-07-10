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Zarauzko eta Bergarako IAT zentroetako langileek greba mugagabea iragarri dute astelehenetik aurrera

Gipuzkoako gainerako IAT lantegietako lan-baldintzak eskatzen dituzte beharginek. Urtean 133 ordu gehiago egiten dituzte lan, eta 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratzen dute.

 

 

ITV GREBA

Bergarako Itsasua IATeko langileak, joan den asteazkenean egindako agerraldian. 

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EITB

Azken eguneratzea

Zarauzko eta Bergarako Itasua IAT lantokietako langileek greba mugagabea iragarri dute astelehenetik aurrera, hitzarmen propioa eskatzeko. Hirugarren greba eguna dute gaur. 

ELAk salatu duenez, une honetan negoziazioa "blokeatuta" dago, eta enpresa, besteak beste, langileen "greba eskubidea urratzen" ari da.  "Zarauzko lantokian langile bat kontratatu dute, greban dauden langileak ordezkatzeko eta mobilizazioen eragina murrizteko", dio sindikatuak zabaldutako oharrak. 

Langileek Gipuzkoako gainerako IAT zentroetako lan-baldintzak aldarrikatzen dituzte. Azaldu dutenez, urtean batez beste 133 ordu gehiago egiten dituzte lan, eta 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratzen dituzte.

Itsasua IAT enpresaren jarrera kritikatu dute agirian, "negoziatzeko borondaterik ez" duelako. Horren aurrean, "benetako negoziazioari ekiteko" eskatu diote zuzendaritzari, eta adierazi dute "enpresaren jarrerak langileen erabakia are gehiago indartuko duela". 

Orain arte egindako lanuzteek "jarduera erabat geldiaraztea" lortu dutela esan du ELAk, eta jakinarazi du "hitzarmen propioa lortu arte mobilizazioekin" jarraituko dutela. 

 

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