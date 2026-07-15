SALUD LABORAL
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Pello Igeregi, ELA: "El absentismo en Euskal Herria es del 0 %; no existe"

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18:00 - 20:00
Foto: ELA
Euskaraz irakurri: Pello Igeregi, ELA: "Absentismoa Euskal Herrian % 0 da; ez dago absentismorik"
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EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha denunciado que las condiciones laborales o la falta de prevención de las empresas han empeorado notablemente la situación de los trabajadores. El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, asegura que el "absentismo es del cero %" en Hego Euskal Herria y acusa al Partido Popular y a Confebask de criminalizar a los trabajadores.



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