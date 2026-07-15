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El IPC sube un 0,8 % en Euskadi y un 0,4 % en Navarra durante el mes de junio

La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo es del 3,2 % en Euskadi (por tercer mes consecutivo) y del 2,7 % en la Comunidad Foral, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
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Euskaraz irakurri: Ekaineko KPI: Euskadi % 3,2ra igo da eta Nafarroa % 2,7ra
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EITB

Última actualización

El IPC interanual de Euskadi ha subido un 0,8 % durante el mes de junio, y un 0,4 % en la Comunidad Foral de Navarra, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, Euskadi se ha situado en junio, por tercer mes consecutivo, en el 3,2 %, el mismo índice de la media nacional, mientras que Navarra acumula un 2,7 % de subida en el último año.

Por territorios, en Bizkaia el IPC interanual se ha situado en el 3,5 %; en Álava en el 3,2 % y en Gipuzkoa en el 2,8 %.

Estas cifras colocan a Euskadi, junto con Cataluña y la Comunidad Valenciana, en la sexta posición del ranking de índice de precios de las comunidades autónomas, que encabeza Madrid con el 3,8 %.

¿Qué sectores son los que más se han encarecido en Euskadi?

Por sectores, el IPC de Transporte ha subido el 5,0 %, 1,8 puntos menos que en mayo debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que un año antes se encarecieron.

En Vivienda el índice subió el 3,7 %, 3,1 puntos más que en la interanual de mayo a causa del mayor encarecimiento de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas. Restaurantes y alojamiento han subido el 5,3 %; Alimentos y bebidas no alcohólicas el 3,5 %, (un décima más que en mayo), y Servicios y Seguros Financieros el 3,0 %.

Bebidas Alcohólicas y Tabaco ha incrementado el 2,6 %; Cuidado personal y otros el 2,4 %; Servicios de educación el 2,1 %; Sanidad el 2,1 %; Actividades recreativas, deporte y cultura el 1,8 % y Muebles y artículos del hogar el 1 %.

Por el contrario, han bajado los índices en Vestido y calzado (-3,2 %) e Informaciones y comunicaciones (-0,6 %).

¿Y en Navarra?

El ascenso más notable de los precios ha sido en Navarra en el sector de la Vivienda con un 3,3 %, seguido del de Actividades recreativas, deporte y cultura (+2,3 %), y Seguros y Servicios financieros (1,3 %).

Por su parte, el mayor descenso en este mes ha sido para el Transporte (-1,5 %) y el Vestido y calzado (-0,6 %), con precios similares en Servicios de Educación y Restaurantes y Alojamiento.

Datos del IPC en España

En cuanto al conjunto del Estado español, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que el índice de precios de consumo (IPC) de junio se mantuvo en el 3,2 % interanual, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 %.

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