El IPC interanual de Euskadi ha subido un 0,8 % durante el mes de junio, y un 0,4 % en la Comunidad Foral de Navarra, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, Euskadi se ha situado en junio, por tercer mes consecutivo, en el 3,2 %, el mismo índice de la media nacional, mientras que Navarra acumula un 2,7 % de subida en el último año.

Por territorios, en Bizkaia el IPC interanual se ha situado en el 3,5 %; en Álava en el 3,2 % y en Gipuzkoa en el 2,8 %.

Estas cifras colocan a Euskadi, junto con Cataluña y la Comunidad Valenciana, en la sexta posición del ranking de índice de precios de las comunidades autónomas, que encabeza Madrid con el 3,8 %.