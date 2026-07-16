D'Anjou destaca el papel del Concierto Económico para lograr el 50 % de los fondos de dependencia

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noel d'Anjou, ha señalado que el Estado financiará el 50% de las ayudas a la dependencia en Euskadi, gracias al acuerdo alcanzado en el marco del Concierto Económico, tras un proceso que el propio consejero ha calificado de "complicado y muy técnico". El reparto definitivo de los fondos procedentes de Madrid se decidirá en octubre, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.