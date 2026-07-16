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D'Anjou destaca el papel del Concierto Económico para lograr el 50 % de los fondos de dependencia

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El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noel D 'Anjou
Euskaraz irakurri: Dependentziarako laguntzak finantzatzeko akordioa lortzeko Kontzertu Ekonomikoaren garrantzia azpimarratu du D'Anjouk
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EITB

Última actualización

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noel d'Anjou, ha señalado que el Estado financiará el 50% de las ayudas a la dependencia en Euskadi, gracias al acuerdo alcanzado en el marco del Concierto Económico, tras un proceso que el propio consejero ha calificado de "complicado y muy técnico". El reparto definitivo de los fondos procedentes de Madrid se decidirá en octubre, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Euskadi recibirá 407 millones de euros del Estado para financiar el sistema de dependencia en 2027, el doble que hace tres años
Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Economía

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