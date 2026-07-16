D'Anjou destaca el papel del Concierto Económico para lograr el 50 % de los fondos de dependencia
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noel d'Anjou, ha señalado que el Estado financiará el 50% de las ayudas a la dependencia en Euskadi, gracias al acuerdo alcanzado en el marco del Concierto Económico, tras un proceso que el propio consejero ha calificado de "complicado y muy técnico". El reparto definitivo de los fondos procedentes de Madrid se decidirá en octubre, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
Te puede interesar
Balenciaga Shipyard inicia una nueva era industrial tras superar la quiebra con su primera puesta de quilla
El acto inaugural ha tenido lugar esta mañana en las propias instalaciones portuarias de Balenciaga Shipyard, en Zumaia. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha celebrado que, tras "muchos meses de frío y nubarrones negros", el astillero zumaiarra "vuelve a tener un futuro".
Euskadi recibirá 407 millones del Estado para dependencia en 2027, más del doble que hace tres años
El nuevo acuerdo garantiza que el Estado financiará el 50 % del gasto del sistema de dependencia, y "blinda" esta aportación frente a futuros cambios legislativos.
La CAV recibirá 250 millones de euros más al año por parte del Estado para financiar la atención a la dependencia
La Comisión Mixta de Concierto Económico (CMCE) ha adoptado por unanimidad un acuerdo sobre la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Estado pagará el 50 % de los gastos de dependencia que se realicen en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a partir del 1 de enero del año que viene.
Pello Igeregi, ELA: "El absentismo en Euskal Herria es del 0 %; no existe"
El sindicato ELA ha denunciado que las condiciones laborales o la falta de prevención de las empresas han empeorado notablemente la situación de los trabajadores. El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, asegura que el "absentismo es del cero %" en Hego Euskal Herria y acusa al Partido Popular y a Confebask de criminalizar a los trabajadores.
El gasto de las familias de la CAV crece un 7 % liderado por el incremento en transporte y salud
Según EUSTAT, el gasto medio por familia fue en 2025 de 38 800 euros, un montante en el que la vivienda sigue acaparando más del tercio (34,5 %) del gasto de los hogares de la CAV.
El IPC sube un 0,8 % en Euskadi y un 0,4 % en Navarra durante el mes de junio
La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo es del 3,2 % en Euskadi (por tercer mes consecutivo) y del 2,7 % en la Comunidad Foral, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
ELA y LAB destacan el amplio seguimiento de la huelga en los comercios de alimentación
Las centrales denuncian que la patronal y las grandes cadenas buscan vaciar de contenido los convenios provinciales propios e imponer un marco estatal más precario.
La administración concursal confirma que se han presentado diez potenciales interesados en hacer oferta por Tubos Reunidos
El administrador concursal les ha trasladado que la planta de Trapagaran tiene "relativamente asegurada la producción hasta noviembre".
Euskadi crea un nuevo sector industrial de embarcaciones náuticas 100 % eléctricas y descarbonizadas
Basado en tecnologías avanzadas de electrificación naval, introduce nuevas capacidades tecnológicas y productivas al sector naval y náutico y posiciona a Euskadi como líder industrial en la descarbonización de embarcaciones náuticas.