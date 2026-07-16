Dependentziarako laguntzak finantzatzeko akordioa lortzeko Kontzertu Ekonomikoaren garrantzia azpimarratu du D'Anjouk
Noel d'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak Euskadi Irratian adierazi duenez, Euskadiren kasuan dependentziarako laguntzen % 50 Estatuak finantziatuko ditu, Kontzertu Ekonomikoaren baitan lortutako akordioari esker. Prozesua "zaila eta oso teknikoa" izan dela adierazi du, baina azkenean lortu egin dela nabarmendu du. Menpekotasunaren konpetentzia Foru Aldundiena dela gogorarazi du, eta, horrez gain, iragarri du urrian Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak egingo duen bileran erabakiko dutela nola banatu Madrildik etorriko den finantzazioa.
Zure interesekoa izan daiteke
Balenciaga Shipyardek aro berri bati ekin dio bere lehen ontziaren gila jarrita, eta itxieraren mehatxua atzean utzi du
Inaugurazio ekitaldia gaur goizean izan da, Zumaiako Balenciaga Shipyarden portuko instalazioetan bertan. Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburua "hilabete askotako hotzaren eta hodeitzar beltzen" ondoren, ontziola zumaiarrak "etorkizun oparoa" duela eta pozik agertu da.
Euskadik 407 milioi euro izango ditu mendekotasun sistema finantzatzeko 2027an, duela hiru urte halako bi
Akordio berriari esker Estatuak gastuen % 50 finantzatuko dituela, eta ekarpen hori "babestu" egingo dela etorkizuneko lege aldaketen aurrean.
Urtean 250 milioi euro gehiago emango dizkio Espainiako Gobernuak EAEri, mendekotasun arreta finantzatzeko
Kontzertu Ekonomikoaren gaineko Batzorde Mistoak, aho batez, onartu egin du EAEko Autonomiaren Aldeko eta Mendekotasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren finantzaketa osagarriari buruzko akordioa. Horren arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erakunde publikoek mendekotasun sistemara bideratutako gastuen % 50 Estatuak ordainduko ditu datorren urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
Pello Igeregi, ELA: "Absentismoa Euskal Herrian % 0koa da; ez dago absentismorik"
Enpresek ezartzen dituzten lan baldintzek, prebentzio faltak eta osasun publikoaren ahultzeak langileen osasun egoera nabarmen okertu dutela salatu du ELA sindikatuak. Hego Euskal Herrian "absentismoa ehuneko zerokoa" dela esan du Pello Igeregi ELAren Lan Osasuneko arduradunak, eta langileak kriminalizatzea leporatu die Alderdi Popularrari eta Confebaski.
EAEko familien gastua % 7 hazi da, garraioan eta osasunean izandako hazkundearen ondorioz gehienbat
EUSTATen arabera, 2025ean EAEko familiek, batez beste, 38.800 euro gastatu zituzten, eta kopuru horretan etxebizitzak hartu zien gastuaren herena baino gehiago (% 34,5).
Prezioen indizea % 0,8 igo da EAEn eta % 0,4 Nafarroan ekainean
Kontsumo Prezioen Indizearen (KPI) urtearteko tasa % 3,2koa da EAEn (hirugarren hilabetez jarraian), eta % 2,7koa Foru Erkidegoan, Espainiako Institutuak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera.
ELAk eta LABek elikadura-merkataritzako grebak jarraipen zabala duela nabarmendu dute
Sindikatuek salatu dutenez, patronalak eta kate handiek probintzia-hitzarmen propioak edukiz hustu nahi dituzte eta estatu-esparru prekarioagoa inposatu.
Hamar enpresak Tubos Reunidosi buruzko informazioa eskatu dute, konkurtso-administratzaileak jakinarazi duenez
Konkurtso-administratzaileak jakinarazi die Trapagarango lantegiak "azarora arte ekoizpena nahiko ziurtatuta" duela.
Ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuak sortzeko industria-sektorea izango du Euskadik
Proiektuak 71 lanpostu sortuko ditu zuzenean, eta 120 inguru zeharka. Dena ondo bidean, hiru urteren buruan oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoan diseinatu eta fabrikatutako ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat merkaturatuko da nazioartean.