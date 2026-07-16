Tres heridos, uno de ellos muy grave, tras colisionar un coche y una furgoneta en Cintruénigo

Tres personas han resultado heridas este jueves, una de ellas muy grave, tras colisionar un coche y una furgoneta en la N-113, en Cintruénigo.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16:39 horas y ha movilizado al lugar a efectivos de bomberos, personal sanitario y patrullas de la Policía Local y de la Policía Foral.

El accidente se ha producido en la carretera N-113 (Pamplona-Madrid), en el término municipal de Cintruénigo, cuando han colisionado frontalmente un coche, con un único ocupante, y una furgoneta en la que viajaban dos personas.

Después de ser liberado por los bomberos, el conductor del coche, un hombre de 42 años, ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter muy grave.

Por otra parte, los dos ocupantes de la furgoneta han sido trasladados por las ambulancias básicas. Se trata de dos hombres de 45 y 59 años que han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela para valoración.

Como consecuencia del siniestro, la carretera N-113 ha quedado cortada en ambos sentidos hasta las 19:25 horas.