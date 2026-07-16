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Hiru zauritu, horietako bat larri, auto batek eta furgoneta batek talka eginda Cintruenigon

Istripua N-113 errepidean (Iruñea-Madril) jazo da, 16:39 aldera. Istripuaren ondorioz, zirkulazioa eten egin dute bi noranzkoetan, 19:25 arte.

Istripua N-113 errepidean (Iruñea-Madril), Cintruenigo parean. Argazkia: Foruzaingoa
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EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona zauritu dira ostegun arratsaldean, horietako bat larri, N-113 errepidean, Cintruenigon, auto batek eta furgoneta batek talka eginda.

112 SOS Nafarroa Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak istripuaren berri jaso du 16:39 aldera, eta suhiltzaileak, osasun-langileak eta Udaltzaingoaren eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira.

Istripua N-113 errepidean (Iruñea-Madril) jazo da, Cintruenigon. Aurrez aurre talka egin dute gidari bakarra zeraman auto batek eta bi bidaiari zihoazen furgoneta batek.

Autoaren gidaria, 42 urteko gizon bat, helikopteroan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñean, eta bertan ospitaleratu dute, politraumatismo oso larriekin. 

Bestalde, furgonetako bi bidaiariak anbulantzian eraman dituzte. 45 eta 59 urteko bi gizon dira, eta Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dituzte, balorazioa egiteko.

Istripuaren ondorioz, zirkulazioa eten egin dute bi noranzkoetan, 19:25 arte.

Cintruénigo Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

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