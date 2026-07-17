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Haizearen aldaketak Petilla Aragoitik urrundu du Zaragozako sutea, nahiz eta herritarrek etxetik kanpora jarraitzen duten

Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentuko teknikariak eta suhiltzaileak Nafarroako herriko defentsa-lanetan jarraitzen dute. Aragoin, sugarrek 12.000 hektarea inguru kiskali dituzte eta bost herri hustu behar izan dituzte.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Helikopteroa Oresen (Zaragoza) sortu den sutea itzaltzeko lanetan.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako agintariek Petilla Aragoi herriko 30 biztanleak ebakuatzea erabaki zuten ostegunean, Oresen (Zaragoza) piztutako baso-sutea gerturatzen ari zela ikusita. Goizaldean, ordea, haizearen norabidea aldatu da eta egoera apur bat lasaitu da. Hala ere, herritarrek etxetik kanpora jarraitzen dute momentuz eta suhiltzaile zein basozainek udalerriaren defentsa-lanetan jarraitzen dute, inguruan perimetro bat sortuz. 

SOS Nafarroak Babes Zibileko Plan Bereziaren 1. egoera operatiboa du indarrean oraindik. Aragoiko lurrez inguratuta dagoen Nafarroako herri honen ebakuazioa Babes Zibileko teknikariek, alkateak eta Foruzaingoaren patruilek koordinatu zuten eta ez zen beharrezkoa izan babesguneak jartzea.

Sutea itzaltzeko lanetan Nafarroako aireko eta lurreko baliabideak erabiltzen dira. Zehazki, Nafarroako Gobernuaren helikoptero bat, Noainen egoitza duten MITECOren bi helikopteroak, Zangozako eta Tafallako parkeetako suhiltzaileak eta Ingurumeneko basozainak ari dira lanean. Azkoiengo, Lizarrako eta Tuterako parkeetako suhiltzaileak ere mobilizatu dituzte sua Petilla Aragoira iristea ekiditeko. Foruzaingoa udalerrirako sarbideak eta herrigunea zaintzen ari da.

Hala ere, goizaldean iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea sartu da eta horrek garrak Petillara gerturatzea galarazi du. Haizeak norabide hori mantenduko duela egun osoan aurreikusten dute eta baikor hitz egin dio EITBri Jon Diez de Ure suhiltzaileak.

Iragarkia
18:00 - 20:00

12.000 hektarea erre dira

Sutea asteazkenean hasi zen Zaragozako Ores herrian eta, dagoeneko, 12.000 hektarea erre ditu erkidego hartan, 60 kilometro inguruko perimetroan. Roberto Bermudez de Castro Aragoiko erkidegoko Ogasun kontseilariak adierazi duenez, "azken urteetako baso-suterik larrienetako eta konplexuenetako bat da". Eguraldiak eta ingurugiro baldintzek "sua kontrolatzea asko zailtzen" dutela aitortu du.

Aragoik bost herri ebakuatu behar izan ditu: Ores, Asin, Luesia, Malpica de Arba eta Uncastillo. Kaltetutako pertsonei Ejea de los Caballerosen eta Zaragozan egokitutako baliabideetan eman zaie arreta. Momentuz, gehien kaltetutako udalerria Asin da; han 10 etxebizitza kaltetu dira gutxienez. 

Aragoik martxan jarri duten operatiboan 400 pertsona ari dira lanean. Horrez gainera, UMEk beste 200 soldatu bertaratu ditu eta aireko 22 baliabide eta nekazaritzako 90 traktore erabiltzen ari dira, azken hauek euste- eta defentsa-lanetan.

Operatiboaren kezka nagusia Nafarroara gerturatzen ari den sutearen buruan dago. 

Suteak Nafarroa Aragoi Gizartea

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18:00 - 20:00
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