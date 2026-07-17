Haizearen aldaketak Petilla Aragoitik urrundu du Zaragozako sutea, nahiz eta herritarrek etxetik kanpora jarraitzen duten
Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentuko teknikariak eta suhiltzaileak Nafarroako herriko defentsa-lanetan jarraitzen dute. Aragoin, sugarrek 12.000 hektarea inguru kiskali dituzte eta bost herri hustu behar izan dituzte.
Nafarroako agintariek Petilla Aragoi herriko 30 biztanleak ebakuatzea erabaki zuten ostegunean, Oresen (Zaragoza) piztutako baso-sutea gerturatzen ari zela ikusita. Goizaldean, ordea, haizearen norabidea aldatu da eta egoera apur bat lasaitu da. Hala ere, herritarrek etxetik kanpora jarraitzen dute momentuz eta suhiltzaile zein basozainek udalerriaren defentsa-lanetan jarraitzen dute, inguruan perimetro bat sortuz.
SOS Nafarroak Babes Zibileko Plan Bereziaren 1. egoera operatiboa du indarrean oraindik. Aragoiko lurrez inguratuta dagoen Nafarroako herri honen ebakuazioa Babes Zibileko teknikariek, alkateak eta Foruzaingoaren patruilek koordinatu zuten eta ez zen beharrezkoa izan babesguneak jartzea.
Sutea itzaltzeko lanetan Nafarroako aireko eta lurreko baliabideak erabiltzen dira. Zehazki, Nafarroako Gobernuaren helikoptero bat, Noainen egoitza duten MITECOren bi helikopteroak, Zangozako eta Tafallako parkeetako suhiltzaileak eta Ingurumeneko basozainak ari dira lanean. Azkoiengo, Lizarrako eta Tuterako parkeetako suhiltzaileak ere mobilizatu dituzte sua Petilla Aragoira iristea ekiditeko. Foruzaingoa udalerrirako sarbideak eta herrigunea zaintzen ari da.
Hala ere, goizaldean iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea sartu da eta horrek garrak Petillara gerturatzea galarazi du. Haizeak norabide hori mantenduko duela egun osoan aurreikusten dute eta baikor hitz egin dio EITBri Jon Diez de Ure suhiltzaileak.
12.000 hektarea erre dira
Sutea asteazkenean hasi zen Zaragozako Ores herrian eta, dagoeneko, 12.000 hektarea erre ditu erkidego hartan, 60 kilometro inguruko perimetroan. Roberto Bermudez de Castro Aragoiko erkidegoko Ogasun kontseilariak adierazi duenez, "azken urteetako baso-suterik larrienetako eta konplexuenetako bat da". Eguraldiak eta ingurugiro baldintzek "sua kontrolatzea asko zailtzen" dutela aitortu du.
Aragoik bost herri ebakuatu behar izan ditu: Ores, Asin, Luesia, Malpica de Arba eta Uncastillo. Kaltetutako pertsonei Ejea de los Caballerosen eta Zaragozan egokitutako baliabideetan eman zaie arreta. Momentuz, gehien kaltetutako udalerria Asin da; han 10 etxebizitza kaltetu dira gutxienez.
Aragoik martxan jarri duten operatiboan 400 pertsona ari dira lanean. Horrez gainera, UMEk beste 200 soldatu bertaratu ditu eta aireko 22 baliabide eta nekazaritzako 90 traktore erabiltzen ari dira, azken hauek euste- eta defentsa-lanetan.
Operatiboaren kezka nagusia Nafarroara gerturatzen ari den sutearen buruan dago.
Zure interesekoa izan daiteke
Adingabe bat ikertzen ari dira Donostian Espainiako selekzioaren elastikoa zeraman pertsona bati eraso egiteagatik
Ertzaintzak beste lau adingaberen aurkako eginbideak ere abiatu ditu, biktimari irain egin ziotelakoan
Ertzaintza gizon bat ikertzen ari da Azkoitian, baimenik gabe bi adingaberi musu emateagatik
Udalak "gaitzespen irmoa" adierazi du asteartean bi adingabek jasan zuten sexu-eraso horren aurrean, eta "emakumeen sexu-askatasunaren aurkako edozein jokabide matxista" ere gaitzetsi du.
Euskadik biztanle kopuruari eutsiko dio 2075ean, baina hiru euskaldunetik batek 65 urte baino gehiago izango ditu
Eustatek bost agertoki demografiko argitaratu ditu ostiral honetan, eta horietan guztietan adierazten da migrazioa erabakigarria izango dela biztanleriaren bolumenari eusteko.
Arartekoak atxilotuen jatorriaren argitalpena datua garrantzitsua den kasuetara mugatzea gomendatu dio Segurtasun Sailari
Ebazpenak eskatzen du kasu bakoitza banan-banan baloratzea eta kaltetuen interesak eta eskubideak neurtzea. Ikertuen eta biktimen jatorriaz ere gomendio berbera egiten du.
Zazpi eraso matxista salatu dituzte Baionako besten lehen bi egunetan
Ipar Euskal Herriko Itaiak Pontrik kalean duen erasoen kontrako babesgunean jaso dituzte salaketa horiek, bost lehen gauean eta bi bigarrenean.
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Getxon
Ertzainak, ertzaingaiak eta horien lagunak "hiltzaileak" direla idatzi dute. Algortako batzokiaren ondoan agertutako mezuak gaitzetsi eta "onartezinak" direla azpimarratu du EAJk.
Munduko Futbol txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Euskal Herriko zazpi hiritan
Espainia eta Argentinaren arteko finala igandean jokatuko da, 21:00etan, New Yorken.
Lozoyuelako (Madril) sutea kontrolatu gabe dago oraindik eta 700 hektarea baino gehiago kiskali dira
Ostegun arratsaldean Lozoyuelan (Madril) piztutako suteak 700 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko. Suteak, gainera, 100 pertsona baino gehiago ebakuatzera eta 2.000 inguru etxean konfinatzera behartu ditu. 52 urteko gizon bat atxilotu dute ustez sutea nahita piztea egotzita; antzeko gertakariengatik aurrekariak ditu. Larrialdi-zerbitzuek lanean jarraitzen dute sua kontrolpean hartu eta haren perimetroa mugatzeko
Gizon bat atxilotu dute Lasarte-Oriako pabiloi batean sutea eragin duelakoan
Eraikina abandonatuta dago, eta hainbat pertsonak gaua igaro ohi dute bertan. Horietako batek erredurak izan ditu eta anbulantzian eraman dute.
Hamar edukiontzi erre dituzte Areetan eta Erromon ostiral goizean
Udaltzaingoa gertatutakoa eta ustezko egileak ikertzen ari da.