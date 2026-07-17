Las autoridades navarras decidieron el jueves evacuar a los 30 vecinos de la localidad Petilla de Aragón ante la proximidad del incendio forestal declarado en la localidad zaragozana de Orés. Esta madrudaga el viento ha cambiado de dirección y la situación se ha calmado bastante. Sin embargo, los vecinos continúan desalojados y efectivos de bomberos y guardas forestales siguen con las labores de defensa del municipio y de extinción de las llamas.

SOS Navarra activó la situacion Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil. La evacuación de este municipio navarro que está rodeado por tierras aragonesas se realizó en una labor coordinada por técnicos de Protección Civil, el alcalde de la localidad y las patrullas de Policía Foral en el lugar, según ha informado el 112 Sos Navarra. No fue necesario habilitar puntos de refugio.

En las labores de extinción del incendio trabajan tanto medios aéreos como medios terrestres de Navarra, centrándose sobre todo en la protección de los núcleos urbanos. En concreto, están trabajando en el lugar un helicóptero del Gobierno de Navarra más los dos helicópteros del MITECO con base en Noáin, además de efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa y Tafalla, y guardas forestales de Medio Ambiente con un buldócer.

Se han movilizado también efectivos de los parques de Peralta, Estella y Tudela para intervenir en Petilla de Aragón. La Policía Foral custodia los accesos al municipio así como el núcleo urbano.

No obstante, la mañana del viernes, la situación en el lugar es bastante más tranquila debido a la entrada del viento de componente norte y noroeste que ha impedido que las llamas lleguen a Petilla. Las previsiones dicen que el viento continuará en la misma dirección durante todo el día por lo que el jefe del operativo navarro, el bombero Jon Díez de Ure, se muestra optimista ante las cámaras de EITB y espera que las llamas no se acerquen a Petilla.