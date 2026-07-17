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El cambio de viento aleja el incendio de Zaragoza de Petilla de Aragón, aunque se mantiene la evacuación

Efectivos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y del cuerpo de bomberos continúan las labores de defensa de la localidad y extinción del incendio. En Aragón, las llamas han arrasado cerca de 12.000 hectáreas y han tenido que evacuar cinco localidades.

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18:00 - 20:00
Medios aéreos trabajan en el incendio de Orés (Zaragoza)
Euskaraz irakurri: Zaragoza eta Nafarroako sutearen azken ordua Petilla Aragoi ebakuatu dute
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Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades navarras decidieron el jueves evacuar a los 30 vecinos de la localidad Petilla de Aragón ante la proximidad del incendio forestal declarado en la localidad zaragozana de Orés. Esta madrudaga el viento ha cambiado de dirección y la situación se ha calmado bastante. Sin embargo, los vecinos continúan desalojados y efectivos de bomberos y guardas forestales siguen con las labores de defensa del municipio y de extinción de las llamas.

SOS Navarra activó la situacion Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil. La evacuación de este municipio navarro que está rodeado por tierras aragonesas se realizó en una labor coordinada por técnicos de Protección Civil, el alcalde de la localidad y las patrullas de Policía Foral en el lugar, según ha informado el 112 Sos Navarra. No fue necesario habilitar puntos de refugio.

En las labores de extinción del incendio trabajan tanto medios aéreos como medios terrestres de Navarra, centrándose sobre todo en la protección de los núcleos urbanos. En concreto, están trabajando en el lugar un helicóptero del Gobierno de Navarra más los dos helicópteros del MITECO con base en Noáin, además de efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa y Tafalla, y guardas forestales de Medio Ambiente con un buldócer.

Se han movilizado también efectivos de los parques de Peralta, Estella y Tudela para intervenir en Petilla de Aragón. La Policía Foral custodia los accesos al municipio así como el núcleo urbano.

No obstante, la mañana del viernes, la situación en el lugar es bastante más tranquila debido a la entrada del viento de componente norte y noroeste que ha impedido que las llamas lleguen a Petilla. Las previsiones dicen que el viento continuará en la misma dirección durante todo el día por lo que el jefe del operativo navarro, el bombero Jon Díez de Ure, se muestra optimista ante las cámaras de EITB y espera que las llamas no se acerquen a Petilla.

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12 000 hectáreas quemadas

El incendio que se inició en Orés (Zaragoza) el pasado miércoles alcanza ya las 12 000 hectáreas arrasadas, en un perímetro aproximado de 60 kilómetros. El consejero de Hacienda de la comunidad de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha declarado que se trata de "uno de los incendios forestales más graves y más complejos de los últimos años" en la comunidad. Ha reconocido que "la extinción está siendo muy dificultosa y muy grave, sobre todo, por las condiciones del lugar y por el tiempo". La baja humedad, los vientos fuertes y las altas temperaturas están dificultando controlar las llamas. 

Aragón ha tenido que evacuar cinco localidades: Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Las personas afectadas están siendo atendidas en los recursos habilitados en Ejea de los Caballeros y en Zaragoza. El municipio más afectado hasta el momento es Asín, donde se han registrado al menos diez viviendas afectadas.

En esta comunidad, el operativo mantiene desplegados más de 400 efectivos sobre el terreno, así como 22 medios aéreos y unos 90 tractores agrícola en tareas de contención y defensa. También han desplegado unos 200 efectivos de la UME.

La principal preocupación operativa continúa en la cabeza del incendio, que sigue evolucionando en dirección a Navarra. 

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