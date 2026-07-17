Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Getxo

Ayer, jueves, aparecieron varias pintadas contra la Ertzaintza y contra quienes opositan para ser agentes de la Policía Vasca en un frontón de Algorta de Getxo, en Bizkaia. En las pintadas se califica de "asesinos" a la Ertzaintza, a "los amigos de la Ertzaintza y a los opositores".

El BBB y la organización municipal del BBB de Algorta han condenado a través de las redes sociales estas pintadas aparecidas junto al batzoki, que califican de "inaceptables", y aseguran que no pueden quedarse callados ante estos insultos.