BIZKAIA
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Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Getxo

El PNV ha condenado las pintadas aparecidas junto al batzoki en las que se califica de "asesinos" a la Ertzaintza, a "los amigos de la Ertzaintza y a los opositores".
Pintadas en un frontón de Algorta (Getxo). Foto: Redes sociales
Euskaraz irakurri: Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Getxon
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EITB

Última actualización

Ayer, jueves, aparecieron varias pintadas contra la Ertzaintza y contra quienes opositan para ser agentes de la Policía Vasca en un frontón de Algorta de Getxo, en Bizkaia. En las pintadas se califica de "asesinos" a la Ertzaintza, a "los amigos de la Ertzaintza y a los opositores". 

El BBB y la organización municipal del BBB de Algorta han condenado a través de las redes sociales estas pintadas aparecidas junto al batzoki, que califican de "inaceptables", y aseguran que no pueden quedarse callados ante estos insultos.

Declaración institucional del Ayuntamiento de Getxo

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Getxo ha aprobado este viernes una declaración institucional con los votos a favor del PNV, PP y PSE-EE y el rechazo de EH Bildu. 

El Ayuntamiento de Getxo ha manifestado su "más firme y enérgica condena" por estos "actos vandálicos". A su vez, ha reivindicado la labor de la Ertzaintza y ha defendido el respeto a las instituciones y a las sedes de los partidos políticos. 

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con el diálogo y la convivencia, y ha trasladado su solidaridad al batzoki de Algorta y a todas las personas afectadas. 

EAJ-PNV Ertzaintza Getxo Sociedad

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