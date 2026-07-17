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Pantallas gigantes para ver la final del Mundial de Fútbol en siete ciudades de Euskal Herria

La final entre España y Argentina se disputará este domingo a las 21:00 horas en Nueva York.
VITORIA, 14/07/2026.- Cientos de jóvenes se congregan en el centro de Vitoria para ver el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Pantalla gigante instalada en Vitoria-Gasteiz para seguir la semifinal entre Francia y España en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pantaila erraldoiak Munduko Futbol Txapelketako finala ikusteko Bilbon, Iruñean, Donostian, Gasteizen, Eibarren, Irunen eta Tuteran
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EITB

Última actualización

La final del Mundial de fútbol, que se disputa este domingo (21:00 horas) y que enfrentará a las selecciones de España y Argentina, podrá verse a través de las pantallas gigantes instaladas en Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Eibar, Irun y Tudela. 

El Ayuntamiento de Pamplona instalará cuatro pantallas gigantes en la Plaza del Castillo en torno al kiosco. 

La retransmisión también podrá seguirse en San Sebastián. La pantalla gigante se instalará en la esquina sureste del estadio de Anoeta, frente al Palacio del Hielo, según ha informado el Ayuntamiento.

En Vitoria-Gasteiz, por su parte, el Ayuntamiento colocará una pantalla gigante en la Plaza Nueva, donde está el Consistorio. 

Al contrario que Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado impulsar su instalación, pero ha permitido al PP de Bilbao instalar una pantalla gigante en el parque de Doña Casilda. 

Asimismo, los ayuntamientos de Eibar (Gipuzkoa), Irun (Gipuzkoa) y Tudela instalarán pantallas gigantes en la plaza Unzaga, en la plaza San Juan y en la plaza de los Fueros, respectivamente. 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San Sebastián Pamplona Irún Eibar Sociedad

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