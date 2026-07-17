La final del Mundial de fútbol, que se disputa este domingo (21:00 horas) y que enfrentará a las selecciones de España y Argentina, podrá verse a través de las pantallas gigantes instaladas en Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Eibar, Irun y Tudela.

El Ayuntamiento de Pamplona instalará cuatro pantallas gigantes en la Plaza del Castillo en torno al kiosco.

La retransmisión también podrá seguirse en San Sebastián. La pantalla gigante se instalará en la esquina sureste del estadio de Anoeta, frente al Palacio del Hielo, según ha informado el Ayuntamiento.

En Vitoria-Gasteiz, por su parte, el Ayuntamiento colocará una pantalla gigante en la Plaza Nueva, donde está el Consistorio.

Al contrario que Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado impulsar su instalación, pero ha permitido al PP de Bilbao instalar una pantalla gigante en el parque de Doña Casilda.

Asimismo, los ayuntamientos de Eibar (Gipuzkoa), Irun (Gipuzkoa) y Tudela instalarán pantallas gigantes en la plaza Unzaga, en la plaza San Juan y en la plaza de los Fueros, respectivamente.