EAE-KO ESZENATOKI DEMOGRAFIKOAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik biztanle kopuruari eutsiko dio 2075ean, baina hiru euskaldunetik batek 65 urte baino gehiago izango ditu

Eustatek bost agertoki demografiko argitaratu ditu ostiral honetan, eta horietan guztietan adierazten da migrazioa erabakigarria izango dela biztanleriaren bolumenari eusteko.

GRAFCAV5116. BILBAO, 19/06/2026.- Ciudadanos cruzan un paso de cebra este viernes en Bilbao. El 52,5 % de los vascos ve necesario priorizar a las personas autóctonas respecto a los inmigrantes en la redistribución de recursos públicos "para que no colapsen" los servicios, según ha evidenciado el último Deustobarómetro Social de la Universidad de Deusto. EFE/Luis Tejido

Euskadiko biztanleen batez besteko adina gero eta handiagoa izango da, Eustaten arabera. Argazkia: Efe.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Immigrazioari esker, Euskadik 2,2 milioi biztanle izaten jarraitu ahal izango du 2075ean, baina zahartzeak areagotzen jarraituko du, eta hiru pertsonatik batek 65 urte baino gehiago izango ditu. Hala islatzen dute Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) ostiral honetan argitaratu dituen datozen 50 urteetarako bost agertoki demografikoek.

Bost eszenatoki horietatik lauk adierazten dute lan egiteko adinean dagoen biztanleria (16-64 urte) txikiagoa izango dela mende erdi barru. Halaber, erakusten dute biztanleria aktiboaren bolumenari eusteko ezinbestekoa izango dela ugalkortasuna nabarmen igotzea eta migratzaileek etengabe iristen jarraitzea.

Era berean, hipotesi guztien arabera, hazkunde naturala negatiboa izango da, hau da, heriotzen kopuruak jaiotzena gaindituko du, eta horrek 320.000 eta 795.000 pertsona arteko biztanleria-galera ekar lezake.

Erreferentziazko eszenatokian, non beste laurak oinarritzen diren, saldo natural negatiboa 572.400 pertsonakoa izango litzateke: 791.000 jaiotza eta 1.363.400 heriotza, hain zuzen ere. Galera hori bost agertokietatik lautan migratzaileen etorrerarekin konpentsatuko litzateke, 81.400 eta 893.000 pertsona arteko migrazio-saldoekin.

2075eko datu demografikoak, agertokien arabera

Erreferentziako agertokia

Biztanleak: 2,2 milioi.

Migrazio-saldoa: 550.000 pertsona.

Ugalkortasuna: 1,35 seme-alaba emakumeko.

Gizonen bizi-itxaropena: 87,5 urte.

Emakumeen bizi-itxaropena: 91 urte.

Beheko agertokia

Biztanleak: 1,5 milioi.

Migrazio-saldoa: 81.400 pertsona.

Ugalkortasuna: 1,1 seme-alaba emakumeko.

Gizonen bizi-itxaropena: 85 urte.

Emakumeen bizi-itxaropena: 89 urte.

Goiko agertokia

Biztanleak: 2,8 milioi.

Migrazio-saldoa: 893.000 pertsona.

Ugalkortasuna: 1,6 seme-alaba emakumeko.

Gizonen bizi-itxaropena: 90 urte.

Emakumeen bizi-itxaropena: 93 urte.

Eustat Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Vista del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela. El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 10 dotaciones terrestres y seis medios aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid en colaboración con Agentes Forestales. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/7/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lozoyuelako (Madril) sutea kontrolatu gabe dago oraindik eta 700 hektarea baino gehiago kiskali dira

Ostegun arratsaldean Lozoyuelan (Madril) piztutako suteak 700 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko. Suteak, gainera, 100 pertsona baino gehiago ebakuatzera eta 2.000 inguru etxean konfinatzera behartu ditu. 52 urteko gizon bat atxilotu dute ustez sutea nahita piztea egotzita; antzeko gertakariengatik aurrekariak ditu. Larrialdi-zerbitzuek lanean jarraitzen dute sua kontrolpean hartu eta haren perimetroa mugatzeko

Gehiago ikusi
Publizitatea
X