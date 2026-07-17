Euskadik biztanle kopuruari eutsiko dio 2075ean, baina hiru euskaldunetik batek 65 urte baino gehiago izango ditu
Eustatek bost agertoki demografiko argitaratu ditu ostiral honetan, eta horietan guztietan adierazten da migrazioa erabakigarria izango dela biztanleriaren bolumenari eusteko.
Immigrazioari esker, Euskadik 2,2 milioi biztanle izaten jarraitu ahal izango du 2075ean, baina zahartzeak areagotzen jarraituko du, eta hiru pertsonatik batek 65 urte baino gehiago izango ditu. Hala islatzen dute Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) ostiral honetan argitaratu dituen datozen 50 urteetarako bost agertoki demografikoek.
Bost eszenatoki horietatik lauk adierazten dute lan egiteko adinean dagoen biztanleria (16-64 urte) txikiagoa izango dela mende erdi barru. Halaber, erakusten dute biztanleria aktiboaren bolumenari eusteko ezinbestekoa izango dela ugalkortasuna nabarmen igotzea eta migratzaileek etengabe iristen jarraitzea.
Era berean, hipotesi guztien arabera, hazkunde naturala negatiboa izango da, hau da, heriotzen kopuruak jaiotzena gaindituko du, eta horrek 320.000 eta 795.000 pertsona arteko biztanleria-galera ekar lezake.
Erreferentziazko eszenatokian, non beste laurak oinarritzen diren, saldo natural negatiboa 572.400 pertsonakoa izango litzateke: 791.000 jaiotza eta 1.363.400 heriotza, hain zuzen ere. Galera hori bost agertokietatik lautan migratzaileen etorrerarekin konpentsatuko litzateke, 81.400 eta 893.000 pertsona arteko migrazio-saldoekin.
2075eko datu demografikoak, agertokien arabera
Erreferentziako agertokia
Biztanleak: 2,2 milioi.
Migrazio-saldoa: 550.000 pertsona.
Ugalkortasuna: 1,35 seme-alaba emakumeko.
Gizonen bizi-itxaropena: 87,5 urte.
Emakumeen bizi-itxaropena: 91 urte.
Beheko agertokia
Biztanleak: 1,5 milioi.
Migrazio-saldoa: 81.400 pertsona.
Ugalkortasuna: 1,1 seme-alaba emakumeko.
Gizonen bizi-itxaropena: 85 urte.
Emakumeen bizi-itxaropena: 89 urte.
Goiko agertokia
Biztanleak: 2,8 milioi.
Migrazio-saldoa: 893.000 pertsona.
Ugalkortasuna: 1,6 seme-alaba emakumeko.
Gizonen bizi-itxaropena: 90 urte.
Emakumeen bizi-itxaropena: 93 urte.
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