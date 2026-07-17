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Salud pone en marcha la Benzocarta, para fomentar la reducción del uso prolongado de benzodiacepinas

Se enviarán cartas personalizadas a cerca de 20 000 pacientes en tratamiento prolongado con benzodiacepinas, que podrían beneficiarse de una reducción progresiva o la retirada de estos fármacos para el insomnio y la ansiedad.
(Foto de ARCHIVO) Benzodiacepinas REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/3/2024
Benzodiacepinas. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osasun Sailak Benzogutuna tresna jarri du martxan, bentzodiazepinak behar bezala erabiltzea sustatzeko
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EITB

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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha una herramienta innovadora de información y sensibilización, llamada Benzocarta, que está dirigida a pacientes que utilizan benzodiacepinas de forma prolongada. En este contexto, se enviarán cerca de 20 000 cartas personalizadas a pacientes en tratamiento prolongado con benzodiacepinas, que podrían beneficiarse de una reducción progresiva o la retirada de estos fármacos para el insomnio y la ansiedad.

La carta, firmada por el médico de Atención Primaria, irá acompañada de material informativo con recomendaciones para disminuir la medicación de forma gradual y segura, así como consejos sobre hábitos saludables de sueño. Además, incluirá una pauta orientativa para reducir la dosis durante un periodo de 18 semanas.

Según el Departamento de Salud, más de la mitad de las personas que toman benzodiacepinas superan el tiempo recomendado de tratamiento, aunque la decisión de iniciar la retirada se valorará de forma individual por el médico, atendiendo a la situación clínica de cada paciente.

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La presentación de la iniciativa, que se enmarca en la estrategia para el uso adecuado de benzodiacepinas en Euskadi, ha tenido lugar en Bilbao y ha contado con la intervención del director de Farmacia, Iñaki Betolaza, y el médico epidemiólogo de Osakidetza, Eduardo Millán, quienes han sostenido la necesidad de impulsar un "cambio cultural" para que cada persona "reciba el tratamiento que realmente necesita y en pleno conocimiento de sus beneficios y riesgos".

El consumo prolongado es especialmente frecuente entre las personas mayores y las mujeres, y puede asociarse a riesgos como dependencia, pérdida de eficacia, alteraciones cognitivas y un mayor riesgo de caídas.

La iniciativa, forma parte de la estrategia para promover un uso adecuado de estos medicamentos, y se apoya en experiencias previas desarrolladas en Euskadi, donde un proyecto piloto logró que un 22 % de los pacientes abandonara el tratamiento y otro 18 % redujera la dosis. Actualmente, más de 300 000 personas mantienen tratamientos por encima del tiempo recomendado. 

La selección de los pacientes se realizará tras una revisión individual por parte de los médicos de familia, que determinarán si la intervención es adecuada en cada caso. 

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