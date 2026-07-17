El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha una herramienta innovadora de información y sensibilización, llamada Benzocarta, que está dirigida a pacientes que utilizan benzodiacepinas de forma prolongada. En este contexto, se enviarán cerca de 20 000 cartas personalizadas a pacientes en tratamiento prolongado con benzodiacepinas, que podrían beneficiarse de una reducción progresiva o la retirada de estos fármacos para el insomnio y la ansiedad.

La carta, firmada por el médico de Atención Primaria, irá acompañada de material informativo con recomendaciones para disminuir la medicación de forma gradual y segura, así como consejos sobre hábitos saludables de sueño. Además, incluirá una pauta orientativa para reducir la dosis durante un periodo de 18 semanas.

Según el Departamento de Salud, más de la mitad de las personas que toman benzodiacepinas superan el tiempo recomendado de tratamiento, aunque la decisión de iniciar la retirada se valorará de forma individual por el médico, atendiendo a la situación clínica de cada paciente.