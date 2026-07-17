Salud pone en marcha la Benzocarta, para fomentar la reducción del uso prolongado de benzodiacepinas
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha una herramienta innovadora de información y sensibilización, llamada Benzocarta, que está dirigida a pacientes que utilizan benzodiacepinas de forma prolongada. En este contexto, se enviarán cerca de 20 000 cartas personalizadas a pacientes en tratamiento prolongado con benzodiacepinas, que podrían beneficiarse de una reducción progresiva o la retirada de estos fármacos para el insomnio y la ansiedad.
La carta, firmada por el médico de Atención Primaria, irá acompañada de material informativo con recomendaciones para disminuir la medicación de forma gradual y segura, así como consejos sobre hábitos saludables de sueño. Además, incluirá una pauta orientativa para reducir la dosis durante un periodo de 18 semanas.
Según el Departamento de Salud, más de la mitad de las personas que toman benzodiacepinas superan el tiempo recomendado de tratamiento, aunque la decisión de iniciar la retirada se valorará de forma individual por el médico, atendiendo a la situación clínica de cada paciente.
La presentación de la iniciativa, que se enmarca en la estrategia para el uso adecuado de benzodiacepinas en Euskadi, ha tenido lugar en Bilbao y ha contado con la intervención del director de Farmacia, Iñaki Betolaza, y el médico epidemiólogo de Osakidetza, Eduardo Millán, quienes han sostenido la necesidad de impulsar un "cambio cultural" para que cada persona "reciba el tratamiento que realmente necesita y en pleno conocimiento de sus beneficios y riesgos".
El consumo prolongado es especialmente frecuente entre las personas mayores y las mujeres, y puede asociarse a riesgos como dependencia, pérdida de eficacia, alteraciones cognitivas y un mayor riesgo de caídas.
La iniciativa, forma parte de la estrategia para promover un uso adecuado de estos medicamentos, y se apoya en experiencias previas desarrolladas en Euskadi, donde un proyecto piloto logró que un 22 % de los pacientes abandonara el tratamiento y otro 18 % redujera la dosis. Actualmente, más de 300 000 personas mantienen tratamientos por encima del tiempo recomendado.
La selección de los pacientes se realizará tras una revisión individual por parte de los médicos de familia, que determinarán si la intervención es adecuada en cada caso.
Te puede interesar
Cientos de personas reclaman justicia por la muerte de Ander en Santurtzi
Durante la marcha, los asistentes han coreado consignas como "Justicia para Ander" y "No a la impunidad policial". El recorrido ha incluido una parada en el lugar donde el joven fue reducido por los agentes mediante el uso de una pistola táser, donde han depositado flores en su memoria.
El Aita Mari inicia su misión 19 para "seguir defendiendo los derechos humanos en el mar"
Tras dos meses de mantenimiento, formación y jornadas de puertas abiertas en la CAV, el buque de Salvamento Marítimo Humanitario regresa al Mediterráneo en un contexto de creciente criminalización y endurecimiento de las políticas migratorias europeas.
Este sábado entra en funcionamiento la nueva línea del Topo que unirá Altza y Galtzaraborda
Entre las principales novedades del proyecto destacan el aumento de la frecuencia de los trenes entre Pasaia y Amara, que pasarán cada 7,5 minutos en días laborables, y la puesta en servicio de la nueva estación soterrada de Pasai Antxo.
El cambio de viento aleja el incendio de Zaragoza de Petilla de Aragón, aunque se mantiene la evacuación
Efectivos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y del cuerpo de bomberos continúan las labores de defensa de la localidad y extinción del incendio. En Aragón, las llamas han arrasado cerca de 12 600 hectáreas y han tenido que evacuar cinco localidades.
Un menor investigado por agredir en Donostia a una persona con la camiseta de España
La Ertzaintza ha abierto diligencias contra otros cuatro menores.
La Ertzaintza investiga a un hombre en Azkoitia por besar a dos menores sin su consentimiento
El Ayuntamiento de la localidad ha expresado "su más firme condena" ante esta agresión sexual sufrida el martes por dos menores y ha condenado también "cualquier comportamiento machista contra la libertad sexual de las mujeres". Así, ha llamado, una vez más, a "no tolerar este tipo de comportamientos en ningún caso".
Denuncian siete agresiones machistas en los dos primeros días de fiestas de Baiona
Estas siete denuncias, cinco en la primera noche y dos en la segunda, han sido recogidas en el punto de ayuda que Ipar Euskal Herriko Itaia tiene en la calle Pontrike.
Euskadi mantendrá su población en 2075, pero uno de cada tres vascos tendrá más de 65 años
El Eustat publica este viernes cinco escenarios demográficos que señalan que la migración será determinante para mantener el volumen de población.
El Ararteko recomienda al Departamento de Seguridad limitar la publicación del origen de los detenidos a casos en los que sea relevante
La resolución pide que se valore individualmente cada caso y se ponderen los intereses y derechos de los afectados. La recomendación se extiende al origen de los investigados y de las víctimas de los delitos.