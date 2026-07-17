El Aita Mari inicia su misión 19 para "seguir defendiendo los derechos humanos en el mar"
El buque Aita Mari ha zarpado desde el puerto de Santurtzi para iniciar su misión número 19 en el Mediterráneo Central, una zona donde miles de personas continúan arriesgando su vida en el mar al intentar alcanzar un lugar seguro. La partida hacia esta nueva campaña llega tras casi dos meses de intenso trabajo logístico y de concienciación en los puertos de Bilbao, Portugalete, Bermeo, Pasaia y Santurtzi.
Esta decimonovena misión comienza en un momento especialmente complejo para las organizaciones civiles de rescate, según la ONG. La aplicación progresiva del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo consolida un modelo que, han dicho, "prioriza el refuerzo del control fronterizo, agiliza los procedimientos de expulsión y profundiza en la externalización de la gestión migratoria hacia terceros países". Estas directrices políticas "aumentan de forma alarmante el riesgo de que miles de personas queden atrapadas en situaciones de extrema vulnerabilidad", dice la nota emitida por la organización.
Al mismo tiempo, añade el comunicado, que los barcos civiles de rescate "se enfrentan a constantes inmovilizaciones administrativas, inspecciones prolongadas, asignaciones de puertos de desembarco lejanos y otras restricciones operativas que dificultan su actividad". Estas medidas "reducen drásticamente la capacidad de asistencia" en una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo.
Desde la ONG Salvamento Marítimo Humanitario recuerdan firmemente que "el derecho internacional marítimo establece la obligación estricta de auxiliar a cualquier persona que se encuentre en peligro en el mar y garantizar su desembarco en un puerto seguro".
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