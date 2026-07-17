Cientos de personas reclaman justicia por la muerte de Ander en Santurtzi

Cientos de personas se han manifestado este viernes en Santurtzi, convocadas por la plataforma Justizia Anderrentzat, para reclamar el esclarecimiento de la muerte del joven de 30 años, fallecido dos días después de ser detenido por la Policía Local el pasado 22 de junio.

Durante la marcha, los asistentes han coreado consignas como "Justicia para Ander" y "No a la impunidad policial". El recorrido ha incluido una parada en el lugar donde el joven fue reducido por los agentes mediante el uso de una pistola táser, donde familiares y allegados han depositado flores en su memoria.

Al término de la protesta, la plataforma ha denunciado que existen "responsables y cómplices directos" en el fallecimiento del joven, y ha exigido "verdad, justicia y depurar responsabilidades", asegurando que no permitirán que "su nombre quede entre las mentiras y el olvido".

Durante la lectura del comunicado, la plataforma ha subrayado que Ander acudió a la comisaría de la Policía Municipal de Santurtzi en busca de ayuda, mientras atravesaba un episodio psicótico, al igual que ya había hecho en ocasiones anteriores.

Sin embargo, denuncian que, "en lugar de recibir ayuda, fue reducido de forma violenta por agentes municipales", quienes, según su versión, "utilizaron táseres y porras para inmovilizarlo".

Asimismo, aseguran que, tras la intervención, permaneció tendido en el suelo durante aproximadamente dos horas, en plena ola de calor, "mientras seguía siendo golpeado por los agentes". Posteriormente fue trasladado inconsciente al hospital, donde falleció dos días después tras permanecer en coma.

La plataforma atribuye la "responsabilidad directa de lo sucedido" a los policías locales del operativo y acusa también al equipo de gobierno municipal de actuar como "cómplice", al respaldar la actuación policial. "Lejos de cuestionar la versión policial, expresaron todo su apoyo a los agentes municipales", han lamentado.

Los portavoces de Justizia Anderrentzat han señalado además que esa actitud ha supuesto "un dolor añadido" para la familia y el entorno del fallecido, y piden además que se reconozca a Ander como víctima de la violencia policial.

Por ello, han querido reivindicar también la figura personal de Ander frente a la imagen que, a su juicio, se ha proyectado de él tras los hechos: "Ander no era una persona conflictiva. Quienes le conocíamos sabemos perfectamente que era una persona cercana, cariñosa, divertida, amable, educada y respetuosa".

En este contexto, han pedido medidas concretas para garantizar que en el futuro no vuelvan a ocurrir hechos similares. Para ello, han reclamado “prohibir el uso de recursos policiales potencialmente letales como las pistolas táser, y suspender cautelarmente a los policías implicados”.

Para terminar, han hecho un llamamiento a seguir aportando pruebas y testimonios, así como tomar las calles para que se haga justicia. Así, han anunciado una nueva convocatoria para el próximo 3 de octubre.