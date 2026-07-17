Ehunka pertsonak justizia eskatu dute Anderrentzat Santurtzin
Bertaratutakoek "Justizia Anderrentzat" eta "Inpunitate polizialari ez" bezalako mezuak oihukatu dituzte ibilbidean zehar. Geldialdi bat egin dute taser pistola bat erabilita gaztea atxiki zuten lekuan, eta loreak utzi dizkiote haren oroimenean.
Ehunka pertsonak manifestazioa egin dute Santurtzin ostiral arratsaldean, Justizia Anderrentzat plataformak deituta, ekainaren 22an Udaltzaingoak atxilotu eta bi egunera hil zen 30 urteko gaztearen heriotza argitzeko eskatzeko.
Bertaratutakoek "Justizia Anderrentzat" eta "Inpunitate polizialari ez" bezalako mezuak oihukatu dituzte ibilbidean zehar. Geldialdi bat egin dute taser pistola bat erabilita gaztea atxiki zuten lekuan, eta loreak utzi dizkiote haren oroimenean.
Protestaren amaieran, elkarteak salatu du "erantzule eta konplize zuzenak" daudela gaztearen heriotzan, eta "egia, justizia eta erantzukizunak argitzea" eskatu du, "haren izena gezurren eta ahanzturaren artean gera ez dadin".
Halaber, plataformak azpimarratu du Ander Santurtziko Udaltzaingoaren komisariara joan zela laguntza bila, agerraldi psikotiko bat izaten ari zela, aurretik ere egin izan zuen bezala.
Hala ere, salatu dutenez, "laguntza jaso beharrean, udaltzainek bortizki murriztu zuten", eta, haien bertsioaren arabera, "taserrak eta borrak erabili zituzten immobilizatzeko".
Testuinguru horretan, bi ordu inguru eman zituen lurrean, bero-bolada betean, "agenteek kolpatzen jarraitzen zuen bitartean". Ondoren, konorterik gabe eraman zuten ospitalera, eta handik bi egunera hil zen, koman egon ondoren.
Elkarteak "gertatutakoaren erantzukizun zuzena" operatiboan parte hartu zuten udaltzainei egotzi die, eta udal gobernu taldeari "konplize" gisa jardutea ere egotzi dio, poliziaren jarduera babestu zuelako. "Poliziaren bertsioa zalantzan jarri beharrean, babes osoa adierazi zieten udaltzainei", deitoratu dute.
Justizia Anderrentzat elkarteko bozeramaileek adierazi dutenez, jarrera hori "min gehigarria" izan da hildakoaren familiarentzat eta ingurukoentzat, eta, gainera, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute.
Horregatik, Anderren izaera aldarrikatu nahi izan dute, gertaeren ondoren zabaldutako irudiaren aurrean: "Ander ez zen pertsona gatazkatsua. Ezagutzen genuenok badakigu pertsona hurbila, maitekorra, dibertigarria, atsegina, hezia eta errespetuzkoa zela".
Testuinguru horretan, neurri zehatzak eskatu dituzte etorkizunean antzeko gertaerak berriro gerta ez daitezen bermatzeko. Horretarako, eskatu dute “debekatu egin behar dela polizia-baliabide potentzialki hilgarriak erabiltzea, hala nola taser pistolak, eta inplikatutako udaltzainak kautelaz kargutik kentzea”.
Amaitzeko, frogak eta testigantzak aurkezten jarraitzeko deia egin dute, baita kaleak hartzeko ere, justizia egin dadin. Horrela, urriaren 3rako beste manifestazio bat iragarri dute.
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