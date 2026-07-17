MIGRAZIOA
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Aita Marik 19. misioa abiatu du, "itsasoan giza eskubideak defendatzen jarraitzeko"

EAEn bi hilabetez mantentze-lanak, prestakuntza eta ate irekien jardunaldiak egin ondoren, Itsas Salbamendu Humanitarioaren ontzia Mediterraneora itzuliko da, migrazio-politikak  gogortzen ari diren testuinguru batean.

Aita Mari argazkia
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aita Mari itsasontzia Santurtziko portutik abiatu da gaur, Mediterraneo erdialdeko 19. misioari ekiteko. Kanpaina berri honetarako partida Bilbo, Portugalete, Bermeo, Pasaia eta Santurtziko portuetan ia bi hilabetez logistika eta kontzientziazio lan handia egin ondoren iritsi da, Itsas Salbamendu Humanitarioak jakinarazi duenez. 

Hemeretzigarren misio hau erreskate-erakundeentzat "bereziki konplexua" den une batean hasten dela esan dute arduradunek, ohar batean. "Migrazioari eta Asiloari buruzko Europako Itun berriaren aplikazioak, mugaren kontrola indartzeari lehentasuna ematen dio, kanporatze-prozedurak arintzen ditu eta migrazio-kudeaketa hirugarren herrialdeetara kanpora ateratzeko prozesuan sakontzen du", azaldu dute idatzian.

Erantsi dute politika berri horiek "modu kezkagarrian" areagotzen dutela milaka pertsona muturreko ahultasun-egoeretan harrapatuta geratzeko arriskua.

Aldi berean, erreskate-ontziek "etengabeko ikuskapen luzeei, urrutiko lehorreratze-portuen esleipenei eta jarduera zailtzen duten beste murrizketa operatibo batzuei aurre egin behar diete ". Neurri horiek izugarri murrizten dute munduko itsas ibilbide hilgarrienetako batean laguntza emateko gaitasuna.

Gobernuz Kanpoko Erakundeak gogorarazi du, "nazioarteko itsas zuzenbideak, itsasoan arriskuan dagoen edonori laguntzeko eta portu seguru batean lehorreratzeko betebeharra ezartzen duela".

 

Aita Mari Migrazioa Mediterraneo itsasoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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