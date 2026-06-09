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Ramon Saizarbitoria: "'Ene Jesus'en ez dago moderno izan nahirik"

18:00 - 20:00

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Erein argitaletxeak Ene Jesus Ramon Saizarbitoriak 1976an argitaratu zuen eleberria berrargitaratu du. Joxean Muñozen hitzaurre eta ilustrazio sail batek laguntzen du "amari buruz" diharduen istorioa, Muñozen hitzetan, "zaila baino gehiago, gogorra den kontakizuna".  

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