Literatura plazara aterako dute Oiartzunen ostera ere

Martxoaren 9tik 28ra, Literatura Plazara egingo dute Oiartzunen, laugarrenez, eta euskal literaturaren inguruko zortzi hitzordu jarri dituzte antolatzaileek, 1545 argitaletxeak.
Castillo Suarez
Castillo Suarez idazleak "Lera" poesia errezitaldi musikatua egingo du martxoaren 28an
EITB

Azken eguneratzea

Martxoaren 9an, Leire Bilbaok irakurle taldeko LH3ko eta LH4ko taldeak bisitatuko ditu udal liburutegian, eta martxoaren 13an “Biziminak. Doluak hitzetan” errezitaldi-emanaldia taularatuko dute Goiatz Labandibar, Karmele Mitxelena eta Olatz Mitxelena idazleek eta Hatxe, Izaro Telletxea eta Ainara Lasak Landetxe kultur aretoan.

Programazioarekin jarraitzeko, hilaren 14an, larunbatarekin, Mireia Delgadok eta Dorleta Kortazarrek liburu aukeraketari buruzko hitzaldia emango dute, eta biharamunean, hilaren 15ean, idazketa tailerrei buruzko saioa gidatuko du Eider Perez Adeletxek.

Hilaren 16an, Ainara Azpiazu Axpi ilustratzaileak irakurle taldeko LH2ko taldea bisitatuko du, hilaren 18an (Galdosenea, 19:00etan) Eider Rodriguezek eta Anarik Dena zulo bera zen Rodriguezen liburua aurkezteko emanaldia egingo dute eta hilaren 22an Landetxen Su txikian bertso saio musikatua egingo dute Su txikian bertso saio musikatua egingo dute Haira Aizpurua, Uxue Alberdi eta Andoni Egaña bertsolariek, Alaia Martinek gaiak jartzen eta Patxi Amulet eta Bastien Marianne musikariek.

Azkenik, hilaren 28an, 12:00etan, udal liburutegian, Castillo Suarez idazleak, Udane Ansa ilustratzaileak eta Peru Galbete musikariak Lera poesia errezitaldi musikatua egingo dute.

Oiartzun Literatura

Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas
Emakume idazleek presentzia irabazi dute: ahots, gorputz eta gai berriak ekarri ditu feminismoak

Feminismoak aldaketa sakonak ekarri ditu azken urteotan, baita literaturan ere, eta gai, begirada, ahots, gorputz eta narratiba berriak ekarri ditu. Duela mende erdi emakumezko idazle gutxi zeuden, eta bigarren maila batera baztertuta zeuden, gainera. Orain, berriz, oso garrantzitsua da horien presentzia, eta, besteak beste, sariak eta bekak irabazten ikusten ditugu.

Miren Agur Meabe, Andres Urrutia eta Mikel Ayllon
Euskaltzaindiak eta EIEk hitzarmena sinatu dute, idazle gazteei laguntzeko

Euskaltzaindiak eta Euskal Idazleen Elkarteak (EIE) lau urterako akordioa adostu dute. Euskaltzaindiak urtean bi ikastaro emango dizkie EIEren bazkideei, bekak deituko ditu eta mentoretza programa abiatuko du. Andres Urrutia euskaltzainburuak, Mikel Ayllon EIEko zuzendaritza batzordeko kideak eta Miren Agur Meabe idazle eta Euskaltzaindiaren idazkariak hartu dute parte ituna sinatzeko ekitaldian. 

