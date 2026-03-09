Del 9 al 28 de marzo, Oiartzun volverá a celebrar, por cuarta vez, el festival Literatura Plazara, para el que la organización, la editorial 1545, ha dispuesto ocho citas.

El 9 de marzo, la escritora Leire Bilbao visitará en la biblioteca municipal el grupo de lectura de LH3 y LH4, y el 13 de marzo las escritoras Goiatz Labandibar, Karmele Mitxelena y Olatz Mitxelena ofrecerán el recital “Biziminak. Doluak hitzetan” en la casa de cultura junto a Hatxe, Izaro Telletxea y Ainara Lasa.

La programación continuará el 14 de marzo, sábado, con la charla de Mireia Delgado y Dorleta Kortazar sobre la elección de libros, mientras que al día siguiente, el día 15, Eider Perez Adeletxe ofrecerá una sesión sobre los talleres de escritura.

El día 16 de marzo, la ilustradora Ainara Azpiazu Axpi visitará en grupo de LH2 del grupo de lectura, mientras que el día 18 (Galdosenea, 19:00) la escritora Eider Rodriguez presentará su libro Dena zulo bera zen junto a la música Anari, y el día 22 Landetxe será la sede de una sesión de bertsos musicalizados en la que participarán las bertsolaris Haira Aizpurua y Uxue Alberdi, el bertsolari Andoni Egaña, la también bertsolari Alaia Martin proponiendo temas y los músicos Patxi Amulet y Bastien Marianne.

Finalmente, el 28 de marzo a las 12:00 horas en la biblioteca municipal, la escritora Castillo Suárez, la ilustradora Udane Ansa y el músico Peru Galbete ofrecerán el espectáculo poético Lera.