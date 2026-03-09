La literatura vuelve a salir a la plaza en Oiartzun
Entre los días 9 y 28 de marzo, la editorial 1545 propone charlas, presentaciones, recitales y sesiones musicalizadas de bertsos.
Del 9 al 28 de marzo, Oiartzun volverá a celebrar, por cuarta vez, el festival Literatura Plazara, para el que la organización, la editorial 1545, ha dispuesto ocho citas.
El 9 de marzo, la escritora Leire Bilbao visitará en la biblioteca municipal el grupo de lectura de LH3 y LH4, y el 13 de marzo las escritoras Goiatz Labandibar, Karmele Mitxelena y Olatz Mitxelena ofrecerán el recital “Biziminak. Doluak hitzetan” en la casa de cultura junto a Hatxe, Izaro Telletxea y Ainara Lasa.
La programación continuará el 14 de marzo, sábado, con la charla de Mireia Delgado y Dorleta Kortazar sobre la elección de libros, mientras que al día siguiente, el día 15, Eider Perez Adeletxe ofrecerá una sesión sobre los talleres de escritura.
El día 16 de marzo, la ilustradora Ainara Azpiazu Axpi visitará en grupo de LH2 del grupo de lectura, mientras que el día 18 (Galdosenea, 19:00) la escritora Eider Rodriguez presentará su libro Dena zulo bera zen junto a la música Anari, y el día 22 Landetxe será la sede de una sesión de bertsos musicalizados en la que participarán las bertsolaris Haira Aizpurua y Uxue Alberdi, el bertsolari Andoni Egaña, la también bertsolari Alaia Martin proponiendo temas y los músicos Patxi Amulet y Bastien Marianne.
Finalmente, el 28 de marzo a las 12:00 horas en la biblioteca municipal, la escritora Castillo Suárez, la ilustradora Udane Ansa y el músico Peru Galbete ofrecerán el espectáculo poético Lera.
Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas
El feminismo ha traído profundos cambios en los últimos años, también en la literatura; aportando nuevos temas, miradas, voces, cuerpos y narrativas. Hace medio siglo había pocas escritoras, y además estaban relegadas a un segundo plano. Ahora, en cambio, su presencia es muy importante y las vemos, por ejemplo, ganar los principales premios y becas.
Muere el escritor portugués António Lobo Antunes
El gigante de las letras portuguesas, escritor de la memoria y el inconsciente, ha fallecido a los 83 años.
El festival Gutun Zuria premia a Gerediaga Elkartea y Valerie Miles
El festival literario de Bilbao comienza hoy, martes, y extenderá su programación hasta el próximo día 28. Este año, dedicará sus premios honoríficos a la asociación Gerediaga Elkartea, organizadora de la Durangoko Azoka, y a la escritora y editora estadounidense Valerie Miles.
Abierta la convocatoria de la beca Xabier Lete
El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA concederán una ayuda de 70 000 euros a un escritor o una escritora para que cree durante un año una novela en euskera. Las dos anteriores convocatorias fueron ganadas por Eider Rodríguez y Patxi Zubizarreta.
Euskaltzaindia y EIE firman un convenio para ayudar a jóvenes escritores
Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización. El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo.
Gutun Zuria volverá a poner la palabra en el centro, en su 19ª edición
Bernardo Atxaga, Alana S. Portero, Karmele Jaio, Layla Martinez, Harkaitz Cano, Mario Obrero, Miren Agur Meabek y otros muchos y muchas artistas participan en el festival internacional de las letras de Bilbao.
Xabier Montoia publica la novela "Bakea, bakea"
Ignacio Osa, donostiarra de 43 años, vivirá como desastre a la muerte de su madre, el pilar de su vida, "pero pronto aprenderá que está muy equivocado, porque, incluso en el mayor descalabro, es posible caer más abajo en el hoyo, que lleguen desgracias aún mayores".
La exposición 'Lauaxeta, arquitecto de sueños' llega al Museo del Nacionalismo Vasco, en Bilbao
El Museo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana acoge hasta el 12 de marzo en Sabin Etxea, en Bilbao, la exposición itinerante 'Lauaxeta, ametsen egilea', organizada por la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con el museo. Conmemora el 120º aniversario del nacimiento del poeta y escritor vasco Esteban Urkiaga 'Lauaxeta'.
Valerie Miles y Gerediaga Elkartea, premios BBK Gutun Zuria
La editora y escritora estadounidense y la asociación de Durangaldea serán distinguidos en la próxima edición del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que comenzará el 24 de febrero.