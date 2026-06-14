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Irán advierte que si EE. UU. no cumple sus compromisos en Líbano peligra el acuerdo

Ha amenazado con romper las negociaciones tras el ataque israelí en Beirut. Por su parte, Trump celebrará esta noche su 80 cumpleaños con la esperanza de culminar la celebración con la firma de un acuerdo.
June 8, 2026, Iran, Iran: A supporter waves an Iranian national flag above a crowd during a state-organized rally in Iran. Air raid sirens sounded in Israel on June 7 as its military worked to intercept incoming Iranian missiles for the first time since an April ceasefire took hold in the Middle East war. Iran's Revolutionary Guards called the attack a "warning" after Israel struck Beirut's southern suburbs earlier in the day, while Tehran said the renewed hostilities would affect ongoing peace talks with Washington. Iran said on June 8 it was ending its latest military operation against Israel after overnight missile fire and Israeli strikes on military sites in the Islamic Republic, but warned it could deliver a more "crushing" response if attacks resumed. Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off 08/6/2026
Euskaraz irakurri: Iranek AEBri ohartarazi dio akordioa hautsiko duela Libanori eraso egiten jarraitzen badu

Última actualización

El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque israelí de este domingo contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano.

El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, detalla al tres muertos y 15 heridos por el impacto al menos cuatro misiles guiados por láser y dirigidos concretamente contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri. El ataque ha causado "importantes daños en edificios y comercios cercanos", según la agencia. Israel esgrime que ha actuado en respuesta a ataques aéreos previos de Hezbolá contra su territorio.

60 días de negociaciones en profundidad

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano.

El ataque ocurre además en un momento crítico porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que hoy firmaría el esperado memorándum de entendimiento con Irán para reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y comenzar a 60 días de negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de fricción, bajo un cese de hostilidades consolidado, en Líbano especialmente.

Trump celebra su 80 cumpleaños con la expectativa de la esperada firma

Mientras tanto, Trump celebrará esta noche su 80 cumpleaños con la esperanza de culminar la celebración con la firma de un acuerdo.

De momento, una delegación de Catar ha llegado este domingo a la capital de Irán, Teherán, como representante de uno de los principales mediadores internacionales en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y en medio de altas expectativas sobre la posible firma este domingo de un acuerdo preliminar para comenzar 60 días de negociaciones de paz en firme.

Irán Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

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