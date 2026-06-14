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Iranek AEBri ohartarazi dio akordioa hautsiko duela Libanori eraso egiten jarraitzen badu

Israelek Beiruten gaur erasoa egin ondotik iritsi da negoziazioak hausteko mehatxua. Bien bitartean, Trumpek bere 80. urtebetetzea ospatuko du gaur gauean, eta ordurako akordioa sinatuta egoteko itxaropena zeukan.

June 8, 2026, Iran, Iran: A supporter waves an Iranian national flag above a crowd during a state-organized rally in Iran. Air raid sirens sounded in Israel on June 7 as its military worked to intercept incoming Iranian missiles for the first time since an April ceasefire took hold in the Middle East war. Iran's Revolutionary Guards called the attack a "warning" after Israel struck Beirut's southern suburbs earlier in the day, while Tehran said the renewed hostilities would affect ongoing peace talks with Washington. Iran said on June 8 it was ending its latest military operation against Israel after overnight missile fire and Israeli strikes on military sites in the Islamic Republic, but warned it could deliver a more "crushing" response if attacks resumed. Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off 08/6/2026

Azken eguneratzea

Irango Parlamentuko presidente eta negoziatzaileen taldeko buru Mohamed Baqer Qalifabek mehatxu egin dio AEBri esanez abian dituzten negoziazioak hautsiko dituela, baldin eta Libanorekin duen konpromisoa betetzen ez badu. Hain zuzen ere, Israelek gaur Beirutem erasoa egin ostean egin dio Iranek ohartarazpena.

Libanoko albiste agentzia ofizialak (NNA) zabaldutako azken datuen arabera, 3 pertsona hil eta 15 zauritu dituzte eraso horretan, Dahiya auzoan, Ghobeiri inguruan. Gainera, erasoak "kalte handiak eragin ditu inguruko eraikin eta saltokietan", agentzia horren arabera. Israelek adierazi duenez, Hezbollahk aurretik egindako erasoari erantzunez egin du erasoa..

60 eguneko negoziazio sakona

AEBrekin edozein akordio ixteko, Israelek Libanoren aurkako eraso guztiak gelditzea jarri du ezinbesteko baldintza gisa Iranek. 

Gaurko erasoa, gainera, une kritiko batean gertatu da, Donald Trump AEBko presidenteak atzo iragarri baitzuen gaur sinatuko zuela Iranekin ituna. Ostean, 60 eguneko negoziazio sakona hastekoak ziren, Ormuzko itsasartea berehala irekitzeko eta Irango programa nuklearrari eta beste eztabaidagai batzuei buruzko erabakiak hartzeko.

Trumpek akordioa sinatuta ospatu nahi du bere 80. urtebetetzea 

Bien bitartean, Trumpek bere 80. urtebetetzea ospatuko du gaur gauean, eta ordurako akordioa sinatuta izateko esperantza zuen.

Qatarko ordezkaritza bat Irango hiriburura iritsi da gaur bertan, Iranen, AEBren eta Israelen arteko bitartekari lanetan parte hartzeko.

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